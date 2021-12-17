Кремль заявил о готовности Путина защитить Сокурова в случае угроз

Режиссер Александр Сокуров, который в письме главе СПЧ Валерию Фадееву сообщил об угрозах своей жизни, получит защиту от президента России Владимира Путина, если подобное действительно будет происходить. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Отвечая на вопрос, если действительно есть угрозы в адрес Сокурова, будет ли президент просить его защитить, Песков сказал: «Если это будет происходить, я не сомневаюсь в этом (что президент будет готов. — РБК)».
Спор президента и режиссера состоялся 9 декабря на заседания Совета по правам человека (СПЧ). Сокуров заявил о кризисе федерализма в стране, отметив, что республики Северного Кавказа стали националистическими. Он предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией.
На следующий день после встречи Путина с СПЧ на выступление Сокурова отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, написавший в своем Telegram-канале, что «на месте компетентных органов» он бы дал «словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера».
14 декабря парламент Чечни обратился в СК и Генпрокуратуру «в связи с провокационными высказываниями режиссера Александра Сокурова, посягающими на территориальную целостность РФ, а также направленными на возбуждение ненависти и вражды между народами России».
Позже, как выяснил РБК, Сокуров написал обращение на имя главы СПЧ Валерия Фадеева. В письме он извинился за случившееся и рассказал, что друзья предупреждают его об угрозе жизни.