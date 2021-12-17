15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Неандертальцы начали менять экосистемы 125 тысяч лет назад
До сих пор считалось, что люди начали формировать свою среду обитания лишь 10 тысяч лет назад.
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Археологи из Лейденского университета в течение десятилетий исследовали карьер Ноймарк-Норд недалеко от Галле в Германии, где обнаружили многочисленные следы деятельности неандертальцев, среди которых останки убитых животных, многочисленные каменные орудия и огромное количество древесного угля.
Ученые уточняют, что древние люди жили на открытых пространствах, а не в лесу, и, вероятно, сами создавали себе такой ландшафт. Специалисты нашли подтверждение тому, что неандертальцы специально выжигали лес и меняли экосистему в своих интересах. Кроме того охотники-собиратели держали места своего обитания открытыми по крайне мере еще две тысячи лет.
Сравнительное исследование, проведенное лейденским палеоботаником профессором Корри Бейклс, показало, что на аналогичных озерах в этом районе, где нет следов неандертальцев, густая лесная растительность оставалась в основном нетронутой.
До сих пор считалось, что люди начали формировать свою среду, например, вырубая деревья и создавая поля, только когда занялись сельским хозяйством около 10 тысяч лет назад. Но археологи считают, что это началось намного раньше. Новая находка в Ноймарк-Норд — самый ранний пример такого вмешательства человека в природу.
По словам ученых, новые результаты исследований важны не только для археологии, но и для дисциплин, связанных, например, с восстановлением природы, пишет Phys.org.
Екатерина Гура