16:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные события недели
Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.
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Госдума одобрила законопроект о QR-кодах в общественных местах в первом чтении. Законопроект, который правительство внесло в Госдуму в ноябре, предполагает, что QR-коды потребуются для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, кафе и магазинов. Президент констатировал, что ситуация в сфере борьбы с ковидом в стране остается напряженной, власти должны подготовить все системы к введению QR-кодов.
Совет Думы на заседании в понедельник принял решение снять с рассмотрения законопроект, направленный на введение QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах. Путин выступил против введения ограничений с QR-кодами под Новый год.
Россиянам с положительными ПЦР-тестами и антителами будут выдавать сертификаты по коронавирусу на год, а без тестов, но с антителами — на полгода. Нововведение касается в том числе людей, привитых иностранными вакцинами или «Спутником V» за рубежом.
В Москве срок действия QR-кодов, выдаваемых переболевшим, продлевается с 6 до 12 месяцев.
Регулятор продолжает ужесточать денежно-кредитную политику в условиях разгона инфляции и резкого роста инфляционных ожиданиях россиян.
Time отметил, что у Маска «нет дома и он распродает свое состояние», что он «запускает спутники на орбиту и укрощает Солнце», что он «водит машину, которую сам создал и которой не нужно топливо и едва ли нужен водитель», а также что он «движением пальца заставляет рынки взлетать или падать в обморок».
По версии вирусолога, штамм целенаправленно был создан «супер ослабленным». В его цепочке ДНК Чумаков увидел набор мутаций, которые ранее фиксировались у других штаммов.
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, вирусолог Георгий Викулов рассказал, что Петр Чумаков, заявивший о возможности искусственного происхождении штамма «омикрон», не придерживается этой версии. По словам Викулова, СМИ неправильно донесли слова Чумакова до общественности.
Британские власти заявили, что вариант коронавируса «Омикрон» распространяется невероятно быстро, британский премьер подтвердил первую смерть от «Омикрона».
За минувшие сутки в России зарегистрировано 27 743 новых случая коронавирусной инфекции, это минимальное число заболевших с 8 октября. Число больных «омикроном» россиян увеличилось до 25.
Следственный комитет задержал сооснователя «СДС-Угля» Михаила Федяева. На шахте «Листвяжная» в Кузбассе, принадлежащей компании, в ноябре погиб 51 человек. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований промбезопасности.
Пожизненного заключения для обвиняемого требовала прокуратура Германии. С ее точки зрения, происшедшее было «давно спланированным» заказным убийством, причем якобы обвиняемый действовал по поручению структур зарубежного государства.
Германия считает убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году нарушением своего суверенитета, высылает двух сотрудников российского посольства.
В 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Конкурсанткам предложили дать совет девушкам, которые вынуждены сталкиваться с давлением в современном мире. Харназ Сандху обратилась к молодым людям с энергичным призывом верить в себя, не сравнивать себя с другими и думать о важных событиях, которые происходят в мире.
В понедельник 18-летний бывший ученик православной гимназии рядом с Введенским Владычным женским монастырем в Серпухове у порога учреждения подорвал взрывное устройство. По последним данным, пострадали 12 человек.
В Белоруссии Гомельский суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Оппозиционера признали виновным в призывах к насилию в отношении властей и подготовке массовых беспорядков в стране.
Соглашение итальянского специалиста с клубом рассчитано до конца сезона-2022/23 с опцией продления ещё на год.
«Последним тренером, выигравшим титул для “Спартака”, был Массимо Каррера, который до этого тоже не имел большого опыта. Пусть это будет хорошей приметой, — сказал Ваноли. — Конечно, я разговаривал с Массимо о “Спартаке”, чтобы понять ситуацию. Он сотворил историю в этом клубе, и я в какой-то степени хочу повторить его путь».
Новый Каррера? Материал, о том, что нужно знать о тренере «Спартака» Ваноли.
В Москве в возрасте 77 лет умер режиссер Сергей Соловьев. На счету режиссера — около 30 фильмов. В их числе: «Станционный смотритель» (1972 год), «Асса» (1987), «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989), «Дом под звездным небом» (1991). Режиссера проводили аплодисментами в церкви Иоанна Богослова на Бронной в Москве.