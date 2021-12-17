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17:09 (мск), источник: Газета.Ру

Асмус пожаловалась на зарплату в театре

Кристина Асмус в ходе беседы с подписчиками заявила, что не считает деньги своим жизненным приоритетом. Актриса рассказала, что ее зарплата в Театре имени Ермоловой — 21 700 рублей в месяц.

Источник: РИА "Новости"

В комментарии к публикации в Instagram Асмус рассказала о крайне тяжелом ноябре: она провела почти весь месяц в больнице. Звезда «Интернов» порекомендовала подписчикам прививаться, потому что болеть — «очень и очень больно».

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В ответ на это одна из пользовательниц соцсети спросила, почему Асмус не советует меньше времени уделять работе.

«А иммунитет свой поддерживать, высыпаться и не злоупотреблять резервами собственного здоровья в попытках заработать все деньги мира, почему не советуете», — написала женщина.

Асмус частично согласилась с подписчицей, но указала ей на несоответствие реальности представлений о ее жизни.

«Советую, еще как. Но вы не знаете, как все устроено в моей жизни. Так что не надо. А насчет денег в приоритете особенно забавно, учитывая мое основное место работы — театр с зарплатой 21 700 рублей в месяц», — ответила актриса.

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