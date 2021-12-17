Асмус пожаловалась на зарплату в театре

В комментарии к публикации в Instagram Асмус рассказала о крайне тяжелом ноябре: она провела почти весь месяц в больнице. Звезда «Интернов» порекомендовала подписчикам прививаться, потому что болеть — «очень и очень больно».
В ответ на это одна из пользовательниц соцсети спросила, почему Асмус не советует меньше времени уделять работе.
«А иммунитет свой поддерживать, высыпаться и не злоупотреблять резервами собственного здоровья в попытках заработать все деньги мира, почему не советуете», — написала женщина.
Асмус частично согласилась с подписчицей, но указала ей на несоответствие реальности представлений о ее жизни.
«Советую, еще как. Но вы не знаете, как все устроено в моей жизни. Так что не надо. А насчет денег в приоритете особенно забавно, учитывая мое основное место работы — театр с зарплатой 21 700 рублей в месяц», — ответила актриса.