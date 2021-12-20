На AliExpress появился необычный валенок-грелка

Современным технологиям под силу решить немало проблем, а так же улучшить давно знакомые вещи. И это не только какие-нибудь серьезные вызовы вроде полетов на Марс, но и мелкие неудобства, на которые даже жаловаться как-то неудобно. Например, постоянно мерзнущие ноги. В этом обзоре мы собрали недорогие, но очень полезные гаджеты, которые существенно улучшают качество повседневной жизни.
Если долго сидеть на одном месте, начинают мерзнуть ноги даже летом, что уж говорить о зиме! Советуем брать на вооружение средство куда эффективнее теплых носков — валенок-грелку. У нее три температурных режима и автоматическое отключение, если вы забыли нажать на кнопку. Подкладку чудо-гаджета можно достать и постирать в стиральной машине, а доставляют товар в Россию ускоренно.
Ультразвуковой скрабер для глубокой чистки лица - это волшебный гаджет, который способен значительно облегчить жизнь современных девушек и сократить затраты на походы к косметологу. Симпатичный, легкий и многофункциональный прибор не только бережно удаляет грязь, черные точки и очищает поры нежной кожи лица, но и обладает массой других полезных функций. Например, функцией массажа, что стимулирует выработку коллагена и помогает разглаживать морщины и делать кожу более подтянутой и гладкой.
Лицо очистила за минут 15. Вытаскивает все черные точки, сальные нити, прыщи. Кожа теперь дышит, это невероятно приятно. Делала на мокрое лицо, не использовала никакие гели специальные, но думаю с ними будет еще круче очищение. Но и на мокрое лицо просто супер. Я очень рада и не жалею о покупке. Экономия, не надо платить за процедуры и терять время на это.
На удивление, многие продолжают дарить что-то из верхней одежды. Но мы не будем предлагать вам свитер с оленями. Всё-таки подобные вещи дарить, на наш взгляд, очень опасно. Можно не угадать с размером, фасоном и так далее… А вот с перчатками все гораздо проще. Во-первых, учитывая зиму в прошедшие года, подарок точно не будет лежать на полке. Во-вторых, перчатки выглядят довольно неплохо, даже если тот, кому они будут подарены, не занимается никаким спортом. Подойдут и для ежедневной носки. В-третьих, наличие тачскрина. Естественно, без него — никуда. И обычные перчатки очень скоро уйдут с продажи за ненадобностью.
Крутой смарт с диагональю 43" по своей “начинке” — доступный аналог более дорогих моделей от знаменитых торговых марок. У него полноэкранный дизайн (вы не видите “ограничивающую” рамку по периметру), прочный металлический корпус, видео в разрешении 4К, система динамического улучшения цвета, последняя версия ОС Android и голосовая система управления, что невероятно удобно. К тому же, при желании телевизор можно интегрировать в систему умного дома. Не телевизор, а суперсовременная интеллектуальная система!
Телек бомба! Покупайте и не думайте. 100% звук, изображение и дизайн супер. Качество исполнения на 10 баллов. Спасибо продавцу. Все быстро и качественно. Доставка на 2 день в Москву, отдельное спасибо курьеру. Рекомендую 100%.
Погода совсем не радует и уже довольно сильно замораживает нас, хотя до привычного нам морозного периода еще есть время. И раз уж зима сама предупреждает, что в этом году будет так же морозно, как в прошлом, предлагаем вернуться в раздел практичных подарков. Конечно же, это не то, что будет с вами все 365 дней, но, учитывая наш климат, подарок будет с адресатом минимум полгода. Ну а если хочется, чтобы подарок всё же обладал еще какими-то функциями, мы додумались сделать в нём домик для кошки или тайник для заначки.
Этот обогреватель мощностью 900 Вт размером с апельсин, но вопреки миниатюрности он отлично согреет холодную комнату, гараж или небольшой рабочий кабинет площадью до 20 квадратных метров. Весит портативный обогреватель всего полкилограмма, так что его можно прихватить с собой на работу или на дачу даже в дамской сумочке. Товар доставляют ускоренно — он уже ждет вас на российском складе.
Работает. Греет. Открыл посмотреть. Пайка нормальная. Сечение провода нормально для такой нагрузки. Реле на 10 ампер, 250 вольт. Вилка крутится вокруг оси с припаянными проводами. С пульта включается и выключается. Есть таймер на отключение от 1 часа до 12 часов. Скорость вентилятора можно уменьшить с пульта.
Давайте все вместе “удивимся” и вновь признаем тот факт, что к снегу и гололеду никто не был готов. А подготовиться стоит… Ведь начинается то самое время, когда жители всей страны летящей походкой выходят из подъездов, а далее меняют маршрут в сторону травмпункта. Чтобы подобных сюрпризов не было, кости были целы, рекомендуем подарить небольшой тюнинг для обуви.
Эта крутая мини-сауна несомненно является одной из самых интересных находок на АлиЭкспресс. И, судя по отзывам, покупатели от нее в восторге, ведь с ней можно устроить настоящий спа-сеанс не выходя из дома. Компактная парилка представляет из себя герметичную палатку с парогенератором, она занимает лишь один квадратный метр, экономно расходует электричество, имеет 9 разных режимов нагрева, таймер и регулируется с помощью пульта дистанционного управления. Эта мини-сауна способствует похудению, отлично расслабляет мышцы, помогает улучшить состояние кожи и положительно влияет на нервную систему.
Все точно соответствует описанию. Пар мягкий, сеанс получается примерно на 15 минут. Товаром полностью доволен, оправдал все ожидания. Размер нормальный - больше не требуется (рост 183 см). Докупил туристический складной стул. Принял три сеанса, ощущения примерно такие же как в хамаме.
Каждый день устают ноги? После вечернего душа поставьте стопы на мягкий массажный коврик, выберите любимый режим и его интенсивность: приятная вибрация расслабит мышцы, снимет отечность и усталость. Важная деталь: в состав коврика входят ионы серебра, которые защищают от инфекций и грибка, а сам коврик не боится мытья.
Ручка удаляет папилломы, бородавки, пигментные пятна и мелкие шрамы, в том числе от акне. Это настоящая фея-спасительница, особенно если речь идет о возрастных изменениях. Одна процедура с точно таким же инструментом в косметическом салоне обходится примерно во столько же, сколько сам инструмент на AliExpress. Это говорит само за себя. Но будьте внимательны - не применяйте ручку для удаления родинок и родимых пятен. Такие операции должен выполнять только врач после соответствующих анализов.
Отличное устройство. Ранее имел опыт удаления папиллом в медицинском учреждении при помощи аппарата, работающего на таком же принципе. Данное устройство ничуть не хуже и всегда под рукой. Спасибо продавцу.
Тонометр надевается на запястье, он быстро и точно измеряет артериальное и сердечное давление, а также пульс. Результаты аппарат озвучивает вслух, что очень удобно для людей пожилого возраста или слабовидящих. В тонометре есть функция памяти, меню на русском и английском языках. Это один из лучших тонометров на AliExpress, который уже около года держится в топе по продажам. На товар действует ускоренная доставка.
Тонометр отличный! Доставка быстрая. Измеряет точно. Во время измерения давления он издает звук. Как только давление измерено, звук прекращается, можно смотреть результат. Это очень удобно. Брала тонометр без голосового сообщения, чтобы не сажать батарейку, но не пожалела. Тонометр очень удобный и точный! Спасибо продавцу за качественный товар.
Робот-пылесос с функцией влажной уборки, большим пылесборником и сверхмощным всасыванием еще несколько дней можно купить с большой скидкой благодаря купону и промокоду. Это тот нечастый случай, когда в рамках промоакции топовую технику продають с честной скидкой до 40%.
Пылесос отличный, покупаю уже второй, этот купил родителям в подарок на НГ. Доставили вовремя. Отличие от моего, который я заказывал у другого продавца, только в коробке. Тут она лучше, хороший ламинированный картон с принтами. Пылесос обновился до последней версии, всё работает, после моего пылесоса, точно такого же, ещё нашёл немного пыли, в связи с чем первый получил выговор. Продавца советую.
Компактный, но достаточно мощный и надежный дрон с камерой 4K, 50-кратным зумом и WI-FI, станет отличным подарком как для взрослых, так и для детей. Дрон прост в управлении (работает от пульта или с помощью приложения на смартфоне), имеет стабилизацию и не боится жесткого приземления. Немаловажно и то, что сейчас его можно купить по скидке в 50%, а доставка из России гарантирует быстрое получение товара.
Товар пришел очень быстро.Брал версию с камерой 4К и тремя аккумуляторами. Упакован, как обычно, хорошо, чтобы не пострадал во время путешествия. Выглядит немного меньше, чем ожидалось. Очень легкий, запускать во время хоть какого-нибудь ветерка не получится - унесет. В целом, впечатление от покупки положительное, приобретением доволен. Запускать можно, как с пульта д/у (как обычный вертолетик), так и через приложение на смартфоне или планшете. Для пульта нужны три батарейки АА. Связь с телефоном осуществляется через WI-FI. Запись видео и фото идет в память смартфона, у дрона нет своей памяти. Видео пишет в размере 2048*1080, фото в размере 4096*2160, но шикарного качества ждать не стоит, так как оно зависит больше от объектива, а не от количества мегапикселей. поэтому, радует, хотя бы, наличие этой функции.
Просто шикарная вещь, которая способна заменить целый арсенал из пяти стайлинговых приборов. Многофункциональный фен в виде удобной расчески изначально высушивает волосы, придавая им нужную форму. А благодаря сменным насадкам можно быстро накрутить кудри или выпрямить волосы “утюжком”. Стильный дизайн, регулировка мощности температуры и скорости и простота использования делают эту вещь действительно незаменимой. Отличным бонусом при покупке также является и быстрая доставка “Плюс”.
Все получила и протестировала. Могу сказать одно - отличная вещь. Волосы сушит и укладывает отлично, и теперь на то, чтобы уложить волосы я трачу в несколько раз меньше времени, чем на укладку обычным феном. Покупкой довольна.
Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?
Красивый и стильный антибактериальный увлажнитель воздуха позаботится о комфорте в вашем доме. Система стерилизации с УФ-излучением делает распыляемый пар чистым и полезным. Удобная конструкция заливки воды сверху. Запатентованный электрический водяной клапан с низким уровнем шума. Вы точно не пожалеете, когда купите этот товар. Вы будете чувствовать себя беззаботно и расслабленно, будто дышите чистым воздухом в горном лесу. Сейчас на данный увлажнитель действует хорошая скидка на сайте. Заказывайте прямиком из России по ускоренной доставке.
Качество на высоте. Доставили за три дня. С приложением сконектился сразу. Можно выставить четыре режима работы. Минимум увлажнения, средне, максимум и самому выставить процент. Посмотрим, как зимой будет работать, когда батареи включат.
Оригинальная итальянская кофемашина Kamela Kamira готовит замечательный эспрессо по новому принципу. Как и профессиональные кофемашины, она под сильным давлением нагнетает воду и пропускает ее сквозь прессованный кофе, бережно извлекая настоящий кофейный вкус и аромат. Но при этом машина из нержавейки работает без мотора - на газовой или индукционной плите. Так намного компактнее и дешевле. Пока что новинка продается на “АлиЭкспрессе” по промоцене, но уже скоро может подорожать.
Надеемся, вы уже купили термобелье или какую-нибудь очень теплую шубу. Ибо весьма морозно уже сейчас даже не в самых холодных регионах. И если дополнительной одеждой вы уже занялись (или хотя бы задумались о покупке), то мы предусмотрительно вспомнили, что от мороза больше всего страдают ноги. К тому же, подошва может изнашиваться от химикатов на тротуарах. Чтобы вы не теряли тепло даже в такой ситуации, нашли для вас стельки с подогревом. Сразу две функции — полезно и приятно. Особенно в мороз.
Если хотите расслабиться после работы, снять мышечную боль и напряжение, а также просто позаботиться о своем здоровье, тогда массажная подушка - это ваш выбор. Усовершенствованная изогнутая форма и 16 встроенных массажных шариков и эффект компресса позволяют получить максимальный эффект уже за считанные минуты. Подушка подходит не только для шейно-воротниковой зоны, но и для других частей тела. Ее удобно использовать как дома, так и в машине во время поездки или на работе. Приятная и аккуратная подушка выполнена из экокожи, которую легко чистить.
Массажер мне понравился. Регулируется скорость. Имеет несколько режимов. Работает подогрев. Массажирует отлично. Шейный отдел можно лежа, грудной и поясничный делала сидя. Доставлен курьером. Лично я очень рекомендую.
Управляйте умным чайником с любого расстояния! Просто установите мобильное приложение Ready for Sky, и все возможности умного чайника будут доступны вам со смартфона. Вы сможете установить температуру и включить нагрев воды в один клик. По пути с работы включите SkyKettle G214S через приложение, и, вернувшись домой, вы сможете устроить чаепитие, не потратив времени на ожидание. С SkyKettle G214S вы можете нагреть воду без кипячения до 40, 55, 70 или 85°C, используя панель управления прибора. А с помощью мобильного приложения вы легко установите любую температуру нагрева с точностью до 1°C. Вам не придется каждый раз кипятить воду и ждать, когда она остынет до нужной температуры, чтобы приготовить детское питание для малыша, смешать протеиновый коктейль или заварить любимый сорт чая. Доставка из России по ускоренной доставке за полцены на сайте.
Чайник супер, с применением соединился без проблем. Можно подогреть до любой температуры, например, для малыша сделать еду, чтобы не перегреть. Есть всякие игры с цветами на внимание, память. Есть режим дискотеки.
Ночной проектор-светильник не только создаст звездное небо вокруг, но и превратит вашу комнату в спокойный и расслабляющий подводный оазис. Работает со смартфонами через Bluetooth. Свет мерцает и меняет шаблоны в ритм музыки, в результате чего происходит проекция звездного неба. Возможность регулировки яркости и 10 цветов на выбор. Красочный светильник крепится к потолкам или стенам и создает романтическую, расслабляющую или уютную атмосферу. Работает через пульт дистанционного управления, есть таймер автоматического отключения. Добавьте вашей комнате волшебства. Заказывайте на сайте с ускоренной доставкой.
Замечательный проектор, заказ пришел через 4 дня в Воронеж, приехал хорошо упакованным. Освещает весь потолок, имеет много режимов. Колонка работает на удивление довольно хорошо, если не включать на всю громкость (для вечеринок, например). А если просто спокойно посидеть наедине с собой, то колонка хорошая. Свою цену полностью оправдывает, рекомендую. Это моя новая любовь.
С наступлением осени солнца становится все меньше, а просыпаться по утрам - все сложнее. Чтобы немного облегчить эту задачу был придуман шикарный девайс - будильник с подсветкой, имитирующий свет восходящего и заходящего солнца, который помогает организм настроиться на правильную волну. Кроме того, можно выбрать и другие подсветки, которые наиболее подходят вашим потребностям и пожеланиям. Светодиодная подсветка экрана, Bluetooth динамик и встроенное FM-радио делают этот будильник особенно полезным. А встроенные звуки природы сделают пробуждение и сон особенно расслабленным и комфортным.
Удивительно, но факт! Теперь вкусный и ароматный кофе можно приготовить прямо в салоне автомобиля или вообще где угодно. Это стало возможным благодаря портативной кофемашине, которая своим внешним видом и размерами напоминает обычный термос. Аппарат работает как с помощью стандартного блока питания, так и от автомобильного адаптера. в нем можно приготовить либо кофе из капсул, либо обычный молотый кофе.
Доставка супер быстрая. Комплект полный, как описано. Чехол жесткий и добротный. Кофе из капсул и из молотого получается отличный. Возможность использования в авто и дома через всякие адаптеры и блок питания на 220 В. Как долго проработает покажет время, но в данный момент все устраивает, и я очень доволен покупкой. Спасибо продавцу и разработчикам. Рекомендую к покупке.
Привести свое тело в идеальную форму, не прибегая к тренажерам, можно! Со стимулятором мышц это намного проще, чем вы могли представить. Беспроводной стимулятор мышц изготовлен из высококачественных материалов. Абсолютно безопасен и эффективен. Он поможет вам создать тело вашей мечты, не изнуряя себя тренировками. Просто закрепите его на теле — тренажер будет работать без вашей помощи. Простой дизайн, легкий в управлении, компактный и портативный. Данный товар продают с огромной скидкой.
Очень стильный и яркий гаджет, который будет незаменимой частью интерьера вашей уборной комнаты. Подсветка унитаза с датчиком движения — ночник, позволяющий экономить электричество при посещении санузла в темное время суток. Устройство автоматически включается при появлении человека, создавая мягкое ненавязчивое освещение. Отключение происходит через две минуты после ухода. Когда включена общая лампа, прибор находится в режиме бездействия.
Потрясающая находка, которая избавит дачников и путешественников от проблемы стирки в “походных” условиях. Многофункциональная миниатюрная стиральная машинка от известного бренда Xiaomi, похожая на компьютерную мышь, всего за 15-30 минут отстирает ваше белье в тазике, ведре или любой другой емкости с водой. Машинка работает от электрической сети и заряжается с помощью USB. Кстати, ее также можно использовать в качестве посудомоечной машины, ведь благодаря высокочастотным вибрациям она отлично удаляет не только пятна с одежды, но и грязь с посуды.
Быстрая доставка. Сделано очень аккуратно. Жужжит, вибрирует, ультразвук ли - не знаю. Покупала для стирки тряпочек от робота - мойщика пола. По-моему, свою функцию выполняет. Надеюсь, прослужит долго.
Хэллоуин, Новый год, Рождество и прочие праздники уже совсем близко. Готовиться нужно уже сейчас (как и надеяться, что ситуация с вирусом стабилизируется). Но никто не отменял атмосферные посиделки с самим собой. В любом случае для обоих вариантов гирлянда — в списке необходимого. Сможет создать как атмосферу для просмотра ужасов, так и добавит красоты в предновогодние деньки.