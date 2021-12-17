Россия ограничила въезд из еще одной страны из-за коронавируса

Данное решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за распространения омикрон-штамма.
Ростуризму было поручено проинформировать туроператоров об ограничении на въезд иностранцев из Кении. Роспотребнадзору и Минтрансу поручено организовать экспресс-тестирование россиян, прибывших из Кении, на коронавирус.
В конце ноября британские ученые выявили новый штамм коронавируса «омикрон» в ЮАР и Ботсване. С тех пор случаи заражения новым вариантом зафиксировали по меньшей мере в 63 странах, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
ВОЗ отметила, что омикрон-штамм распространяется «чрезвычайно быстро». В организации добавили, что ожидают роста числа госпитализаций и смертей из-за распространения штамма.
На этом фоне Россия с 28 ноября ввела ограничение на въезд из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании, Эсватини (бывший Свазиленд) и Гонконга для иностранцев.
В России выявили 25 человек с омикрон-штаммом, первые случаи были обнаружены 6 декабря. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России омикрон-штамм выявлен у тех, кто недавно вернулся из стран Африки. По ее словам, заболевание протекает у них в легкой форме.