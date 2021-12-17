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22:15 (мск), источник: РБК

Россия ограничила въезд из еще одной страны из-за коронавируса

Россия с 19 декабря вводит ограничения на въезд в страну из Кении для иностранцев. В поступившем в РБК сообщении оперативного штаба говорится, что прибывающим из Кении придется отправиться на самоизоляцию на 14 дней и два раза сдать ПЦР-тест на COVID-19.

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Источник: Агентство «Москва»

Данное решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за распространения омикрон-штамма.

Ростуризму было поручено проинформировать туроператоров об ограничении на въезд иностранцев из Кении. Роспотребнадзору и Минтрансу поручено организовать экспресс-тестирование россиян, прибывших из Кении, на коронавирус.

В конце ноября британские ученые выявили новый штамм коронавируса «омикрон» в ЮАР и Ботсване. С тех пор случаи заражения новым вариантом зафиксировали по меньшей мере в 63 странах, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ отметила, что омикрон-штамм распространяется «чрезвычайно быстро». В организации добавили, что ожидают роста числа госпитализаций и смертей из-за распространения штамма.

На этом фоне Россия с 28 ноября ввела ограничение на въезд из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании, Эсватини (бывший Свазиленд) и Гонконга для иностранцев.

В России выявили 25 человек с омикрон-штаммом, первые случаи были обнаружены 6 декабря. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России омикрон-штамм выявлен у тех, кто недавно вернулся из стран Африки. По ее словам, заболевание протекает у них в легкой форме.

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