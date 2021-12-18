ВОЗ одобрила девятую вакцину против коронавируса

Двухкомпонентный препарат стал девятым из разрешенных организацией для чрезвычайного использования. Отмечается, что среди его преимуществ — более простые условия хранения. CovavaxTM — белковая вакцина, созданная по более старой технологии, которая годами использовалась для производства других видов вакцин.
Компания Novavax из Мэриленда использует генную инженерию для выращивания безвредных копий шипового белка коронавируса в клетках насекомых. Ученые извлекают и очищают белок, а затем добавляют иммуностимулирующее химическое вещество.
Ожидается, что вакцину одобрит ряд стран, разрешающих въезд только привитых против коронавируса путешественников, и поможет увеличить уровень вакцинации в странах с низким уровнем дохода. Вместе с тем вопрос о том, насколько CovavaxTM способен помочь в борьбе с новым омикрон-штаммом коронавируса, остается открытым, как и вопрос о сроках и объемах поставок.
Ранее глава Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже в первом квартале 2022 года. Директор РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что задержки одобрения российского препарата носят исключительно бюрократический характер.