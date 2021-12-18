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00:57 (мск), источник: Lenta.Ru

ВОЗ одобрила девятую вакцину против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину против коронавируса CovavaxTM, изготовленную индийским Институтом сыворотки по лицензии американской компании Novavax. Об этом сообщает Associated Press.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: AP 2021

Двухкомпонентный препарат стал девятым из разрешенных организацией для чрезвычайного использования. Отмечается, что среди его преимуществ — более простые условия хранения. CovavaxTM — белковая вакцина, созданная по более старой технологии, которая годами использовалась для производства других видов вакцин.

Компания Novavax из Мэриленда использует генную инженерию для выращивания безвредных копий шипового белка коронавируса в клетках насекомых. Ученые извлекают и очищают белок, а затем добавляют иммуностимулирующее химическое вещество.

Ожидается, что вакцину одобрит ряд стран, разрешающих въезд только привитых против коронавируса путешественников, и поможет увеличить уровень вакцинации в странах с низким уровнем дохода. Вместе с тем вопрос о том, насколько CovavaxTM способен помочь в борьбе с новым омикрон-штаммом коронавируса, остается открытым, как и вопрос о сроках и объемах поставок.

Ранее глава Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже в первом квартале 2022 года. Директор РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что задержки одобрения российского препарата носят исключительно бюрократический характер.

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