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06:30 (мск), источник: Life.ru

Учёные выяснили, что «омикрон» повышает риск повторного заражения ковидом в пять раз

Омикрон-штамм коронавируса в пять раз повышает вероятность повторного заражения инфекцией по сравнению с «дельтой». Об этом сообщили эпидемиологи из Имперского колледжа Лондона.

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Источник: AP 2021

Согласно опубликованному исследованию, до появления новой разновидности вируса у людей, перенёсших ковид, естественный иммунитет защищал от повторного заражения в течение полугода в 85% случаев, однако при «омикроне» этот показатель снизился до 19%. При этом специалисты подчёркивают, что на данный момент нет свидетельств того, что новый штамм менее опасен, чем «дельта».

Также сообщается, что две дозы вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, а также британско-шведского производителя AstraZeneca обеспечивают защиту от заражения лишь до 20% случаев против омикрон-штамма, при этом она повышается до 55−80% после бустерной прививки.

«Исследование приводит очередные доказательства того, насколько сильно омикрон-штамм может уходить от защиты иммунитета, полученного либо после заражения, либо после вакцинации», — заявил ведущий эпидемиолог вуза и член научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при Кабинете министров Великобритании Нил Фергюсон.

Ранее Лайф писал, что в России разработали тест-систему для выявления «омикрона». А центр имени Гамалеи уже разработал модификацию антиковидной вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма. Сейчас обновлённый препарат проходит первый этап клинических испытаний.

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