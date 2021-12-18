Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 18 декабряОтмена рабства в США, утверждение плана «Барбаросса» и другие даты и события, которыми запомнился этот день
Фоторепортажи
17Выбраны самые смешные фотографии домашних животных
16Экстремальная погода в Москве и России
02:27 (мск), источник: РБК

Голикова призвала отпраздновать Новый год в режиме COVID-free

Новогодние праздники не должны привести к всплеску заболеваемости коронавирусом, заявила Голикова. Она призвала регионы нарастить темпы вакцинации.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Российские регионы перед новогодними праздниками должны нарастить темпы вакцинации от коронавируса, заявила вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с COVID Татьяна Голикова.

«Что особенно важно, праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России: обязательно соблюдение ограничительных мер и проведение мероприятий в режиме COVID-free», — сказала она.

По словам Голиковой, за неделю ситуация с коронавирусом ухудшилась в десяти регионах: Ивановской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Тамбовской и Челябинской областях, на Алтае, в Башкирии, Дагестане, и Чувашии. В трех субъектах — Белгородской и Калининградской областях и Карачаево-Черкесии — наблюдается улучшение.

Как сообщила вице-премьер, единственным регионом, который достиг коллективного иммунитета, остается Севастополь, где этот показатель составляет 88,7%. Коллективный иммунитет — это формирование прослойки населения с иммунитетом к заболеванию, достаточной для того, чтобы дальнейшее распространение инфекции прекратилось. По данным оперативного штаба, по состоянию на 17 декабря по всей стране его уровень превысил 58%.

Читайте также
В ВОЗ заявили об удвоении числа зараженных штаммом «омикрон» каждые 2−3 дня

Из-за распространения нового омикрон-штамма коронавируса глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам провести новогодние праздники дома. Она отметила, что туристы рискуют заразиться новым вариантом SARS-CoV-2, а также остаться в стране отдыха на неопределенный срок из-за возможного закрытия границ.

В середине декабря Голикова поручила региональным властям усилить контроль за соблюдением антикоронавирусных ограничений перед праздниками, а также проконтролировать составление графиков работы больниц и медицинского персонала и обеспечение необходимых запасов лекарств. В Крыму в праздничные дни запретили проводить концерты и развлекательные мероприятия в местах массового пребывания людей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин обратился к россиянам с просьбой
Песков рассказал, что сделает Путин после слов Сокурова об угрозе жизни
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь