02:27 (мск), источник: РБК
Голикова призвала отпраздновать Новый год в режиме COVID-free
Новогодние праздники не должны привести к всплеску заболеваемости коронавирусом, заявила Голикова. Она призвала регионы нарастить темпы вакцинации.
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Российские регионы перед новогодними праздниками должны нарастить темпы вакцинации от коронавируса, заявила вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с COVID Татьяна Голикова.
«Что особенно важно, праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России: обязательно соблюдение ограничительных мер и проведение мероприятий в режиме COVID-free», — сказала она.
По словам Голиковой, за неделю ситуация с коронавирусом ухудшилась в десяти регионах: Ивановской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Тамбовской и Челябинской областях, на Алтае, в Башкирии, Дагестане, и Чувашии. В трех субъектах — Белгородской и Калининградской областях и Карачаево-Черкесии — наблюдается улучшение.
Как сообщила вице-премьер, единственным регионом, который достиг коллективного иммунитета, остается Севастополь, где этот показатель составляет 88,7%. Коллективный иммунитет — это формирование прослойки населения с иммунитетом к заболеванию, достаточной для того, чтобы дальнейшее распространение инфекции прекратилось. По данным оперативного штаба, по состоянию на 17 декабря по всей стране его уровень превысил 58%.
Из-за распространения нового омикрон-штамма коронавируса глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам провести новогодние праздники дома. Она отметила, что туристы рискуют заразиться новым вариантом SARS-CoV-2, а также остаться в стране отдыха на неопределенный срок из-за возможного закрытия границ.
В середине декабря Голикова поручила региональным властям усилить контроль за соблюдением антикоронавирусных ограничений перед праздниками, а также проконтролировать составление графиков работы больниц и медицинского персонала и обеспечение необходимых запасов лекарств. В Крыму в праздничные дни запретили проводить концерты и развлекательные мероприятия в местах массового пребывания людей.