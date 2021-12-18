Медики из ЮАР оценили вероятность госпитализации при омикрон-штамме

В Южно-Африканской Республике (ЮАР), где распространился новый штамм коронавируса «омикрон», фиксируют снижение уровня госпитализации за последние дни, сообщает Bloomberg со ссылкой на Минздрав страны.
Сейчас в ЮАР проходит четвертая волна коронавируса, о чем ранее сообщил президент Сирил Рамафоса. Как заявил глава Минздрава Джо Фаахла, по итогам второй недели новой волны госпитализированы были только 1,7% зараженных COVID-19. Во время третьей волны, когда в стране доминировал штамм «дельта», госпитализация по прошествии двух недель понадобилась 19% инфицированных.
14 декабря крупнейшая частная страховая компания ЮАР Discovery Health представила исследование, согласно которому омикрон-штамм вызывает менее тяжелое течение заболевания коронавирусом, чем предыдущие варианты: в нем говорится, что количество госпитализаций взрослых с подтвержденным COVID-19 на 29% ниже по сравнению с первой волной, которую страна пережила в середине 2020 года. Авторы подчеркнули, что это предварительные выводы, основанные на нескольких неделях наблюдения, и они могут измениться по мере развития ситуации.
По словам директора Discovery Health доктора Райана Ноа, сейчас на омикрон-штамм приходится более 90% всех новых случаев COVID-19 в стране.
По предварительным данным южноафриканских медиков, «омикрон» переносится легче, чем «дельта», но распространяется быстрее. Как сообщили в Минздраве, во вторую неделю новой волны в стране фиксировали более 20 тыс. заражений в день, а при «дельте» — 4,4 тыс.
ЮАР и Ботсвана стали первыми странами, где выявили случаи заражения новым штаммом. Впоследствии, по данным Всемирной организации здравоохранения, его обнаружили более чем в 70 государствах.
В ВОЗ заявили, что новый вариант вируса распространяется чрезвычайно быстро, число новых случаев удваивается каждые два-три дня. По предварительным данным организации, он может снижать эффективность вакцин, но переносится легче, чем дельта-вариант.