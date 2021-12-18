В информационной системе ГИБДД произошел сбой

«В Федеральной информационной системе ГИБДД произошел сбой, в том числе не работает система регистрационно-экзаменационных подразделений», — сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас принимаются меры для устранения неполадок. Источник не уточнил, в какие сроки система может заработать.
МВД РФ подтвердило сбой в федеральной информационной системе ГИБДД. «Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание гражданам государственных услуг, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД, — сообщили в МВД. — В настоящее время технические специалисты ведомства прилагают все усилия для устранения последствий технического сбоя. <…> МВД России приносит свои извинения в связи с доставленными гражданам неудобствами».
В министерстве назвали подобные сбои единичными. «При их выявлении специалисты ведомства незамедлительно их устраняют, принимая необходимые меры реагирования», — добавили в пресс-центре.
В субботу утром «Фонтанка» сообщила со ссылкой на читателей о сбое в информационной системе Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделений ГИБДД в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Всех обратившихся с документами в ГИБДД попросили прийти снова в воскресенье из-за невозможности внести их в систему. Сбой подтвердили «Фонтанке» и в различных отделениях Петербурга. По словам сотрудников, система отказала утром в субботу и в городе, и в области. В другом отделении изданию заявили, что проблема масштабная и охватила всю Россию. В столице подтвердили, что в Москве и области работа встала из-за «технологического сбоя».