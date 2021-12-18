11:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Сулавеси обнаружили 14 новых видов землероек
Это наибольшее количество новых млекопитающих, описанных с 1931 года.
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На индонезийском острове Сулавеси после почти десятилетия поисков ученые нашли 14 новых видов землероек.
Это самое масштабное открытие новых млекопитающих за последние 90 лет, говорят они. В период с 2010 по 2018 год исследователи изучили в общей сложности 1368 особей землероек. Анализ ДНК показал, что они принадлежат к 21 виду, и только 7 из них известны науке.
Новые виды принадлежат к роду белозубок (Crocidura). Их распределили на пять видовых групп: «длиннохвостые», «мелкотелые», «обычные», Rhoditis и «толстохвостые». Они отличаются пропорциями тела, длиной и густотой меха, а также цветом лап: у некоторых животных они белые, у других — темные.
Землеройки — это очень разнообразная группа млекопитающих. К настоящему времени идентифицирован 461 вид этих насекомоядных животных, близких родственников кротов и ежей.
Анна Лысенко