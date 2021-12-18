В Москве сотни фанатов пришли на встречу с актером, сыгравшим Драко Малфоя

Актера ожидает насыщенное расписание на российском фестивале. С самого утра Фелтон принимает участие в автограф- и фотосессиях. Появление любимого героя на сцене присутствующие встретили оглушительными овациям и криками, на встречу пришли сотни фанатов.
Я впервые в России, так что вы первые российские фанаты, которых я встретил <…> Я фанат русской культуры. Мне нравятся ваша музыка, балет, архитектура и литература.
Он не только активно отвечал на вопросы, но и сам задавал их фанатам. С одной из поклонниц актер обменялся мнением насчет любимой книги из серии романов о Гарри Поттере. Своим фаворитом Фелтон назвал вторую часть «Гарри Поттер и тайная комната», он оценил и выбор поклонницы — «Гарри Поттер и узник Азкабана». Среди фильмов актер выделил шестую часть «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (Harry Potter and the Half-Blood Prince, 2009).
«В этом году, чуть ли не сегодня, исполняется 20 лет с момента выхода первой картины. Здорово осознавать, что у этой вселенной так много поклонников, эта любовь передается от поколения к поколению», — поделился Фелтон.
Спецвыпуск, посвященный этому событию, выйдет в эфир на канале HBO Max в полночь на Новый год, 1 января. В России премьеру фильма, который получил название «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс», эксклюзивно покажет онлайн-кинотеатр «Амедиатека».
Это было очень эмоциональное воссоединение, мы все плакали. Здорово было снова встретить людей, с которыми прошло мое детство.
Фестиваль кино, игр и комиксов организован крупнейшим российским комикс-издательством Bubble, основанным в 2011 году. Участие в нем примут звезды кино, известные художники комиксов, а также российские косплееры. Мероприятие проходит в выставочном комплексе «Экспоцентр» в формате COVID-free.