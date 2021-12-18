14:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Индии спас детенышей леопарда, перепутав их с котятами
Сейчас о малышах заботятся специалисты.
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Фермер Киран Гири из Индии заметил на своем поле двух брошенных котят и принес их домой.
Животные не только исхудали, но и очень замерзли из-за неожиданного похолодания, обрушившегося на северные регионы страны, сообщает UPI. Когда спустя несколько дней котята оправились и начали играть, Гири заметил, что они не мяукают, а рычат, и заподозрил неладное.
Фермер показал животных соседям, и те подтвердили, что это детеныши леопарда. Гири тут же уведомил местную полицию.
Прибывшие за животными представители природоохранных служб отправили малышей в спасательный центр Ван-Вихар, где их вырастят и вернут в дикую природу. Найденыши оказались мальчиком и девочкой, сообщают индийские СМИ.
Анна Лысенко