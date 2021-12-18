Египет ужесточил правила въезда для непривитых туристов

ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия. Срок отсчитывается от времени забора биоматериала. В справке должна быть оригинальная печать из сертифицированной лаборатории, точное время и дата сдачи теста, QR-код, метод тестирования (тип RT-PCR). Документ должен быть на английском или арабском языке.
Справки с рукописными данными или внесенными от руки правками не принимаются.
Также туристу надо иметь копию справки с ПЦР-тестом, которая сдается в аэропорту. Справка нужна всем непривитым пассажирам в возрасте от 12 лет.
Те, кто сделал прививку российской вакциной «Спутник V», должны предоставить справку о вакцинации. Они смогут въехать в Египет через 14 дней после получения второго компонента вакцины. Справка должна быть на английском с QR-кодом. Все туристы также должны будут заполнить в самолете форму медицинской декларации (Health Declaration Form).
На этой неделе в Египте выявили первые случаи заражения новым омикрон-штаммом коронавируса. Этот штамм начал распространяться в ноябре из Африки, сейчас его обнаружили уже в 89 странах. В начале декабря туроператоры сообщали, что не фиксируют снижения продаж туров в Египет из-за «омикрона».