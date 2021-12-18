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18:37 (мск), источник: РБК

Британские эксперты назвали «необычный» симптом при заражении «омикроном»

Помимо «классических» симптомов: утомляемость, повышенная температура и насморк, заболевшие омикрон-штаммом жаловались на потерю аппетита. Опрошенные РБК эксперты отмечают, что это неспецифический симптом.

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Источник: РИА "Новости"

Одним из необычных симптомов после заражения новым вариантом коронавируса «омикрон» является потеря аппетита. Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на результаты исследования команды ZOE Covid Symptom — приложения, в котором пользователи отмечают симптомы.

Эксперты провели исследование на основе данных приложения, отслеживающего самые частые признаки COVID-19.

На основе этих данных выяснилось, что 50% у заболевших омикрон-штаммом чаще всего возникал насморк, повышалась утомляемость, также пациенты жаловались на частое чихание, першение в горле и головную боль.

Кроме того, несколько пациентов пожаловались на потерю аппетита, выяснили ученые.

Директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович в разговоре с РБК назвала потерю аппетита «неспецифическим» симптомом.

«Вообще COVID-19 вызывает усталость, а следовательно, понижение настроения, с которым может быть связана потеря аппетита. Я не думаю, что это специфический симптом, на основании которого можно ставить диагноз», — пояснила эксперт.

Cогласилась с ней инфекционист, педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Елена Мескина. «Вообще это общий симптом, который присутствует при любой инфекции», — сообщила она РБК.

В начале декабря замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщала, что основными симптомами омикрон-штамма коронавируса являются слабость и усталость. Она также отмечала, что большинство пациентов еще жалуются на температуру.

Эксперт предупреждала, что при этих симптомах у пациента могут быть поражены легкие и другие органы, что типично для коронавируса. Сейчас у ученых мало информации относительно особенностей симптоматики омикрон-штамма COVID-19, однако, заверила она, скоро данных станет больше.

Научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина, в свою очередь, рассказывала, что в 15% случаев у заболевших новым штаммом детей врачи выявляют сыпь. У несовершеннолетних вместе с тем также пропадает аппетит, повышается температура и болит голова, добавила Хавкина.

Согласно последним данным ВОЗ, омикрон-штамм коронавируса был обнаружен в 89 странах. Новый штамм распространяется быстрее штамма «дельта», число случаев увеличивается вдвое за полтора-три дня, отметили в организации.

Роман Котерев, Любовь Порываева

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