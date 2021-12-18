Британские эксперты назвали «необычный» симптом при заражении «омикроном»

Одним из необычных симптомов после заражения новым вариантом коронавируса «омикрон» является потеря аппетита. Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на результаты исследования команды ZOE Covid Symptom — приложения, в котором пользователи отмечают симптомы.
Эксперты провели исследование на основе данных приложения, отслеживающего самые частые признаки COVID-19.
На основе этих данных выяснилось, что 50% у заболевших омикрон-штаммом чаще всего возникал насморк, повышалась утомляемость, также пациенты жаловались на частое чихание, першение в горле и головную боль.
Кроме того, несколько пациентов пожаловались на потерю аппетита, выяснили ученые.
Директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович в разговоре с РБК назвала потерю аппетита «неспецифическим» симптомом.
«Вообще COVID-19 вызывает усталость, а следовательно, понижение настроения, с которым может быть связана потеря аппетита. Я не думаю, что это специфический симптом, на основании которого можно ставить диагноз», — пояснила эксперт.
Cогласилась с ней инфекционист, педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Елена Мескина. «Вообще это общий симптом, который присутствует при любой инфекции», — сообщила она РБК.
В начале декабря замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщала, что основными симптомами омикрон-штамма коронавируса являются слабость и усталость. Она также отмечала, что большинство пациентов еще жалуются на температуру.
Эксперт предупреждала, что при этих симптомах у пациента могут быть поражены легкие и другие органы, что типично для коронавируса. Сейчас у ученых мало информации относительно особенностей симптоматики омикрон-штамма COVID-19, однако, заверила она, скоро данных станет больше.
Научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина, в свою очередь, рассказывала, что в 15% случаев у заболевших новым штаммом детей врачи выявляют сыпь. У несовершеннолетних вместе с тем также пропадает аппетит, повышается температура и болит голова, добавила Хавкина.
Согласно последним данным ВОЗ, омикрон-штамм коронавируса был обнаружен в 89 странах. Новый штамм распространяется быстрее штамма «дельта», число случаев увеличивается вдвое за полтора-три дня, отметили в организации.
Роман Котерев, Любовь Порываева
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