В «Зарядье» собрались самые креативные специалисты страны

Кино рождается прямо на глазах. Церемонию вручения премии Russian Creative Awards снимают сразу несколько профессиональных камер. В основе сюжета — реальные истории успеха.
Из более чем 3 тысяч заявок, поступивших в дирекцию «Российской креативной недели» и агентства «Креативная экономика» выбирают лучших представителей своего дела.
Тем, кто мыслит нестандартно и доказывает это на деле, помогает Президентский фонд культурных инициатив.
«Радует, что, несмотря на пандемию, у нас большая конкуренция среди номинантов, и я уверен, что эти премии, врученные впервые, станут планкой, которую мы с каждым годом будем только поднимать», — сказал начальник Управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.
Врачи и музыканты, лидеры IT-отрасли и предприниматели пробуют сделать что-то новое и доказать свои конкурентные преимущества на международной арене.
Александр Ус делает одни из лучших световых шоу в мире.
«Мы гастролируем по всему миру, работаем успешно в Америке, Саудовской Аравии, Китае. Везде сейчас — цифровой контент, шоу, свет, востребован», — говорит Александр.
А Сергей Рябков, например, участвовал в организации красочного и масштабного празднования 800-летия Нижнего Новгорода.
Самые креативные специалисты страны — в ее самом технологичном пространстве. Концертный комплекс «Зарядье». Прямо в фойе финалисты премии обсуждают перспективы развития.
Это витрина достижений в области креативной экономики, за которой с интересом следят в высших органах государственной власти. Всего — 10 победителей. Они получают уникальную возможность представить свои проекты на международной выставке «ЭКСПО» в Дубае.