В Шотландии реабилитируют женщин, осужденных сотни лет назад за колдовство

Процесс реабилитации коснется более 4000 женщин, осужденных за колдовство на территории Шотландии в промежутке между 1563 и 1736 годами. В приговорах той поры фигурировали самые разные обвинения: причинение урону королевскому флоту путем заклинания шторма, регулярные встречи с дьяволом, ворожба с целью наслать похмелье на истцов и даже ночные превращения в сов, пишет издание Daily Mail. Женщины, как правило, обвинялись согласно Закону о колдовстве, более половины из осужденных были приговорены к смертной казни, чаще всего — к сожжению на костре.
Закон о колдовстве был подписан в 1597 году шотландским королем Яковом VI (будущий английский король Яков I). После его принятия на территории Шотландии развернулась настоящая охота на ведьм, жертвами которой стали тысячи женщин. Судебные процессы о колдовстве с последующими жестокими приговорами продолжались на севере Великобритании вплоть до середины 18 столетия.
Петиция с требованием начать процесс реабилитации была инициирована Клэр Митчелл, королевским адвокатом, руководительницей группы «Ведьмы Шотландии», выступающей за пересмотр средневековых приговоров.
Данный проект также предусматривает официальные извинения от имени правительства и установку памятника жертвам процессов о ведовстве.
Натали Дон, депутат от Шотландской национальной партии, поддержавшей законопроект, который может быть принят уже следующим летом, сказала Sunday Times: «Эта ошибка должна быть исправлена. Абсолютно правильно, что эти люди, которые были несправедливо обвинены, должны быть помилованы».