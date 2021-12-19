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18:27 (мск), источник: ТАСС

Умер режиссер фильма «Мы из будущего» Андрей Малюков

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Создатель фильмов «Мы из будущего» и «В зоне особого внимания» народный артист РФ Андрей Малюков умер в возрасте 73 лет. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье его двоюродная сестра, актриса и режиссер Наталья Бондарчук.

Источник: РИА "Новости"

«Андрей скончался сегодня в 02:00 ночи, — сказала Бондарчук. — Он болел последние два года очень серьезно, но его скосил ковид». Актриса добавила, что прощание с режиссером «проводиться не будет из-за ситуации с коронавирусом». Место похорон пока не определено.

«Мы с Андреем всю жизнь были вместе, — добавила Бондарчук. — Снимали вместе, работали вместе. Мои самые любимые фильмы у него — “В зоне особого внимания” и “Мы из будущего”, в этой картине был композитором мой сын Иван Бурляев. Мы все скорбим, понимаем, что случилась страшная трагедия. Его очень любили».

Режиссер народный артист РФ Андрей Малюков родился 6 января 1948 года. В числе его работ: «В зоне особого внимания», получившая Государственную премию РСФСР им. братьев Васильевых в 1980 году, «Мы из будущего», «Матч», сериалы «Империя под ударом», «Грозовые ворота».

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