Ученые нашли у «Омикрона» связь с лабораторным вирусом

«Авторы статьи предоставили достаточно убедительные доказательства того, что “Омикрон” совершил двойной прыжок», — отметил в своем разговоре с «Известиями» профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский.
В статье китайские ученые обратили внимание на две мутации, которые есть только у «Омикрона» и отсутствуют у других штаммов.
«Примечательно, что только Q493R и Q498R (мутации “Омикрона”. — “Известия”) значительно увеличили аффинность (силу взаимодействия связывания с мышиным ACE2 (рецептор, “входные ворота” для коронавируса), который соответствует их обнаружению в адаптированных к мышам вариантах SARS-CoV-2», — отметили исследователи.
Адаптированные вирусы — это специально созданные в лабораториях вирусы, которые способны заражать мышей. Ученые с помощью направленного мутагенеза изменили человеческий SARS-CoV-2. Они брали обычный SARS-CoV-2 и переносили его с человеческих клеток на мышиные, постепенно увеличивая инфекционность.
Таким образом было создано несколько штаммов «мышиных» SARS-CoV-2, главные мутации которых совпадают с «Омикроном».