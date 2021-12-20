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05:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Эксперты ВШЭ оценили объем взяток при госзакупках в треть доходной части бюджета России

Средний размер отката в коррупционных схемах в госзакупках составляет 22,5% от суммы контракта, говорится в исследовании Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ. Эксперты оценили общий объем взяток в госзакупках в 6,6 трлн руб.

Источник: AP 2021

В рамках исследования было опрошено 1,2 тыс. представителей компаний, которые вовлечены в конкурсные процедуры, из разных регионов. 53% — из микропредприятий, 34% — из малого бизнеса, 6% — из среднего, 7% — из крупного. Результаты приводит РБК.

Не меньше двух третей респондентов указали на существование неформальных выплат заказчиком, 28% затруднились с ответом или отказались отвечать. 37% компаний назвали главным фактором для получения госзаказа сговор между заказчиком и поставщиком или между участниками торгов.

Общий объем взяток в 6,6 трлн руб. сравним с 35,3% доходной части бюджета или с 6,2% ВВП. Размер взятки варьируется от 3% до 65% от стоимости контракта. Чаще всего назывались доли в 3%, 5%, 10%, 15% и 20%. 14% опрошенных указали нулевую сумму.

Авторы сделали выводы не только исходя из прямых вопросов о коррупции, но и из косвенных. Они считают, что многие избегали искренних ответов из-за опасений уголовного преследования.

Замдиректора Института государственного и муниципального управления ВШЭ Константин Головщинский сообщил, что в общей сложности респонденты вспомнили около 2,3 тыс. примеров из практики, в которых назвали средний размер отката (включая ноль).

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