Эксперты ВШЭ оценили объем взяток при госзакупках в треть доходной части бюджета России

В рамках исследования было опрошено 1,2 тыс. представителей компаний, которые вовлечены в конкурсные процедуры, из разных регионов. 53% — из микропредприятий, 34% — из малого бизнеса, 6% — из среднего, 7% — из крупного. Результаты приводит РБК.
Не меньше двух третей респондентов указали на существование неформальных выплат заказчиком, 28% затруднились с ответом или отказались отвечать. 37% компаний назвали главным фактором для получения госзаказа сговор между заказчиком и поставщиком или между участниками торгов.
Общий объем взяток в 6,6 трлн руб. сравним с 35,3% доходной части бюджета или с 6,2% ВВП. Размер взятки варьируется от 3% до 65% от стоимости контракта. Чаще всего назывались доли в 3%, 5%, 10%, 15% и 20%. 14% опрошенных указали нулевую сумму.
Авторы сделали выводы не только исходя из прямых вопросов о коррупции, но и из косвенных. Они считают, что многие избегали искренних ответов из-за опасений уголовного преследования.
Замдиректора Института государственного и муниципального управления ВШЭ Константин Головщинский сообщил, что в общей сложности респонденты вспомнили около 2,3 тыс. примеров из практики, в которых назвали средний размер отката (включая ноль).