05:25 (мск), источник: Известия
Стало известно число семей РФ с риском лишиться квартир
Сегодня не менее 10 млн кв. м жилья в России имеет статус самовольной постройки — так, более 1 млн семей находятся в подвешенном состоянии и могут лишиться квартир, купленных в таких домах. Об этом Известиям" рассказали во Всероссийском центре национальной строительной политики (ВЦНСП). Большинство таких зданий возводят без получения разрешения на строительство, на землях, предназначенных для частных домов. В числе самых проблемных регионов — Краснодарский край, Крым и Дагестан, отметил руководитель центра Александр Моор.