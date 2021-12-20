Опрос показал долю непривитых, желающих получить QR-код по антителам

В исследовании участвовали 1600 непривитых россиян в возрасте от 18 лет, которые не обращались к врачу, но полагают, что уже переболели коронавирусом. Это жители 393 населенных пунктов из всех округов России. Опрос проводился в период с 13 по 17 декабря.
Тех, кто планирует и не планирует оформлять QR-код, среди женщин оказалось примерно поровну (34 и 33% соответственно). При этом больше половины мужчин заявили, что не будут обращаться за получением подобного документа (57%). Еще 28% из них сообщили, что собираются получить QR-код.
Также респондентам задавали вопрос, боятся ли они нового штамма коронавируса «омикрон». Большинство участников (67%) ответили отрицательно, о наличии опасений из-за нового варианта заявили только 9% опрошенных.
Авторы исследования утверждают, что они больше переживали за старших родственников, чем за собственное здоровье. При этом из тех, кто не боится омикрон-штамма, 75% не вакцинировались.
В исследовании, проведенном между 15 и 17 декабря, участвовало такое же количество респондентов из 401 населенного пункта во всех округах страны. В опросе принимали участие как привитые, так и непривитые россияне.
О том, что россияне, которые официально не сдавали положительный ПЦР-тест, смогут получить QR-коды по антителам, 13 декабря сообщила вице-премьер правительства Татьяна Голикова. Такой категории граждан выдадут QR-код на полгода, если информации об их заболевании нет в базах начиная с 1 января 2021 года.
Тем, кто сдал положительный ПЦР-тест и тест на антитела, сертификат будут выдавать на год независимо от количества последних. «Мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат “да” или “нет”, — говорила Голикова.
О том, что правительство обсуждает идею выдачи QR-кодов по антителам в конце ноября, говорили источники РБК. Они уточняли, что соответствующую норму могут внести в законопроекты об обязательных QR-кодах. По их словам, нововведение позволило бы выдавать QR-коды привитым зарубежными вакцинами.