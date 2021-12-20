Вирусолог Центра им. Гамалеи: смерть от COVID-19 может наступить через три недели после заражения

«Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели. Если верить сообщениям, что высокая заболеваемость была несколько дней назад в Великобритании, куда проник штамм “омикрон”, значит, нужно ждать недели три, чтобы понять, что с этими людьми происходит. Я думаю, ничего страшного с ними (заболевшими пациентами. — “Ъ”) не будет», — сказал Альтштейн в беседе с Ura.ru.
Эксперт отметил, что новые данные об омикрон-штамме появятся к Новому году.
«У заболевания нет четких отличительных черт. Оно идет как простуда. Пока, из того, что описывалось, заболевания нетяжелые, но речь идет в основном о молодых людях из Южной Африки», — добавил профессор.
Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние сутки выявлено менее 28 тыс. заболевших COVID-19.
Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 10 214 790 человек. Число официально зарегистрированных случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в стране выросло с 16 до 25.