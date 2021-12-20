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08:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Вирусолог Центра им. Гамалеи: смерть от COVID-19 может наступить через три недели после заражения

Зараженный коронавирусом пациент умирает спустя три недели после того, как у него выявили болезнь. Об этом рассказал вирусолог Центра им. Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн. По его словам, высоких показателей смертности или тяжелого течения коронавируса от штамма «Омикрон» ждать не стоит.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели. Если верить сообщениям, что высокая заболеваемость была несколько дней назад в Великобритании, куда проник штамм “омикрон”, значит, нужно ждать недели три, чтобы понять, что с этими людьми происходит. Я думаю, ничего страшного с ними (заболевшими пациентами. — “Ъ”) не будет», — сказал Альтштейн в беседе с Ura.ru.

Эксперт отметил, что новые данные об омикрон-штамме появятся к Новому году.

«У заболевания нет четких отличительных черт. Оно идет как простуда. Пока, из того, что описывалось, заболевания нетяжелые, но речь идет в основном о молодых людях из Южной Африки», — добавил профессор.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние сутки выявлено менее 28 тыс. заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 10 214 790 человек. Число официально зарегистрированных случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в стране выросло с 16 до 25.

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