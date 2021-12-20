В России за сутки выявили 27 022 заболевших коронавирусом

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За сутки в России умерли 1019 заболевших, вчера — 1023. Общее число умерших достигло 298 222. За день выздоровели 30 059 человек, всего — 9 014 980.
Регионы—лидеры по числу смертей:
На прошлой неделе уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 58%. Власти допускают, что в связи с распространением омикрон-штамма сроки ревакцинации и действия сертификатов могут быть скорректированы. «Омикроном» заразилось не менее 25 россиян. 16 декабря Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении QR-кодов о вакцинации, наличии антител или медотводе для посещения общественных мест.