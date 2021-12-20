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11:41 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявили 27 022 заболевших коронавирусом

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 27 022 случая заражения коронавирусом. Это на 3,38% меньше, чем накануне (27 967). Общее число заболевших достигло 10 241 812, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 2630 (2 005 710 с начала пандемии),
  • Санкт-Петербург — 1958 (831 206),
  • Московская область — 1935 (626 351),
  • Красноярский край — 642 (166 863),
  • Пермский край — 619 (154 246).

За сутки в России умерли 1019 заболевших, вчера — 1023. Общее число умерших достигло 298 222. За день выздоровели 30 059 человек, всего — 9 014 980.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 78 (35 964 за все время),
  • Санкт-Петербург — 64 (27 393),
  • Московская область — 53 (11 544),
  • Воронежская область — 38 (6583),
  • Красноярский край — 36 (8207).

На прошлой неделе уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 58%. Власти допускают, что в связи с распространением омикрон-штамма сроки ревакцинации и действия сертификатов могут быть скорректированы. «Омикроном» заразилось не менее 25 россиян. 16 декабря Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении QR-кодов о вакцинации, наличии антител или медотводе для посещения общественных мест.

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