В Совфеде объяснили, почему в России не вводят штрафы за отказ от вакцины

«У нас нет обязательной вакцинации. Поэтому штраф за отказ от вакцинации не может быть поддержан», — пояснил он.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что власти изучают опыт других стран по введению штрафов за отказ прививаться: «<…> посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый».
Ранее о рассмотрении такой возможности заявили в Австрии. Там разработали законопроект, по которому в случае отказа от прививки гражданина вызовут в районный административный орган. Если он откажется, его вызовут повторно, а если он снова не явится, то ему будет грозить штраф в размере €3,6 тыс. или лишение свободы на четыре недели. При следующих отказах сумма штрафа вырастет до €7,2 тыс.
Пока инициатива обсуждается и законодательно не закреплена. Если закон примут, он может вступить в действие в феврале.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что не планируют штрафовать за отказ прививаться от COVID-19 на федеральном уровне. В октябре представитель президента Дмитрий Песков назвал такие меры «нереальными». «Они противоречат социальному характеру нашего государства, а социальный характер нашего государства записан в нашей Конституции, и самый большой приверженец этого социального характера — президент Путин», — пояснял он.
В ноябре Песков, комментируя австрийскую инициативу, заявил, что в России штрафы вводить не планируется.
Президент Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия в вопросах вакцинации идет «не по пути принуждения, а по пути убеждения». Он также добавлял, что власти стараются бороться с предрассудками и предубеждениями, связанными с прививками. По его словам, в последнее время «это приносит нужный результат».
По данным оперативного штаба, число первичных и повторных прививок от коронавируса в России превысило 76,5 млн, коллективный иммунитет составляет 58,2%.