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15:50 (мск), источник: Ведомости

Кембриджские ученые заявили о меньшей опасности «омикрон»-штамма для легких

Штамм коронавируса «омикрон» размножается в легких медленнее других известных вариантов вируса, а значит, не вызывает такого же тяжелого течения COVID-19. К такому выводу пришли исследователи Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний.

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Источник: Агентство «Москва»

Как выяснилось, «омикрон» реплицируется в органоидах и клеточных линиях легких Calu-3 менее эффективно, чем штамм «дельта» и обнаруженная в Китае мутация D614G.

Более слабая заражаемость «омикрона» по сравнению с этими двумя штаммами может объясняться относительно более низким расщеплением S-белка по сравнению со штаммом «дельта», считают ученые. При этом в эпителиальных клетках легких H1299 наблюдалась одинаковая эффективность проникновения.

«Наблюдения показывают, что “омикрон” приобрел свойства, позволяющие ему уклоняться от иммунитета, в то время как свойства, связанные с репликацией и патогенностью, ослабли», — говорится в исследовании.

Несмотря на эти данные, «омикрон» является «серьезной проблемой для системы общественного здравоохранения» из-за скорости его распространения, заявил руководитель исследования профессор Рави Гупта.

Новый вариант коронавируса был обнаружен на юге Африки в начале ноября, с тех пор случаи заражении были зафиксированы в 89 странах мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, он быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета, а число новых случаев заболевания штаммом удваивается в течение полутора-трех дней.

Ученые медицинского факультета Гонконгского университета ранее заявляли, что «омикрон» распространяется в 70 раз быстрее «дельты». При этом в легких человека он распространяется в 10 раз медленнее, чем вариант коронавируса, с которого началась пандемия, выяснили исследователи. По их мнению, это также может свидетельствовать о более легком течении болезни при заражении новым штаммом.

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