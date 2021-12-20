Рождество в Европе: ограничения и убытки

По данным ВОЗ, штамм «Омикрон» выявлен уже в 89 странах мира и в большинстве мест заболеваемость им увеличивается вдвое каждые полтора дня. Власти Британии рассматривают возможность введения дополнительных ограничений. Английская Премьер-лига готова досрочно завершить сезон.
Власти Британии не исключают возможности ужесточения мер в преддверии Рождества. На этом настаивает научный совет при правительстве | Источник:PA MEDIA
В Великобритании ситуация с «Омикроном» — худшая в Европе. За последние сутки в стране выявлено почти 83 тыс. новых заболевших. Похожие суточные показатели держатся уже несколько дней подряд.
В стране снова введены такие меры, как обязательное ношение масок в магазинах и общественном транспорте и соблюдение социальной дистанции, но медики считают, что этого недостаточно и призывают правительство к более решительным действиям.
Первоочередную задачу научные советники Даунинг-стрит видят в том, чтобы предотвратить рост суточных госпитализаций. По их подсчетам, если их число достигнет 3 тысяч в день, системе британского здравоохранения (NHS) может грозить коллапс.
Научный совет при британском правительстве SAGE подсчитал, что при нынешнем положении вещей минимальная суточная смертность в Англии составит 600 человек, максимальная — до 6 тыс. человек.
Рождество в Британии снова проходит на фоне резкого роста заболеваемости. Официально семьям не запрещено собираться расширенным составом, но многие снова могут отказаться от такой возможности из опасений за здоровье пожилых членов семьи | Источник:AFP
Заместитель премьер-министра Доминик Рааб в понедельник заявил журналистам, что на фоне активной вакцинации населения перспективы нового локдауна в рождественский период не высоки, но полностью исключить такую вероятность нельзя.
Руководство английской футбольной Премьер-лиги на экстренном заседании в понедельник рассмотрит вопрос о приостановке сезона до следующего года на фоне роста случаев заражения среди игроков и персонала. В минувшие выходные из-за вспышки коронавируса были отменены шесть из десяти игр Лиги. Глава Премьер-лиги Ричард Мартинс призвал коллег и футболистов прививаться.
Между тем, некоторые европейские страны отгораживаются от Великобритании.
Франция уже несколько дней назад ввела запрет на въезд из Британии без веской причины. Владельцы горнолыжных курортов говорят, что еще один сезон без британцев чреват огромными экономическими потерями и некоторые бизнесы могут их не пережить. По средним подсчетам, британцы составляют порядка 40% всех туристов на французских лыжных склонах.
Накануне Германия пошла еще дальше и полностью запретила въезд для британцев. Граждане Германии могут возвращаться домой из Великобритании, но при наличии отрицательного результата ПЦР-теста и с обязательным двухнедельным карантином даже для полностью вакцинированных. Власти Германии приняли твердое решение не вводить новый локдаун и заявили, что пятую волну заболеваемости уже не остановить.
Среди последних ограничений, введенных швейцарским правительством, — обязательная работа из дома для служб и бизнесов, позволяющих такой формат. Вход в бары, рестораны, спортзалы и другие общественные места строго по вакцинным паспортам.
Австрия также готовится ограничить въезд в страну в праздничный период.
За день до начала локдауна голландцы устремились в магазины за последними покупками | Источник:GETTY IMAGES
В воскресенье в Нидерландах начался жесткий локдаун, вызванный стремительным распространением «Омикрона». Он продлится по меньшей мере до 14 января, но власти не исключают пересмотра сроков в сторону продления.
Закрылись все магазины товаров не первой необходимости, бары, спортзалы, парикмахерские и салоны красоты. Принимать у себя в доме можно не более двух гостей единовременно, в праздничные дни — не более четырех.
В Дании на период праздников закрылись театры, кинотеатры и другие общественные места, не предоставляющие услуги первой необходимости.
Власти Ирландии объявили, что штамм «Омикрон» стал доминирующим в стране. Об этом говорят исследования новых случаев заболевания. На данном этапе ирландское правительство решило ограничить часы работы баров и ресторанов до 20:00.
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