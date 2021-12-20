У нарушителя ПДД в Израиле обнаружили в машине древние сокровища

В середине декабря полицейские из Иерусалима остановили подозрительный автомобиль, который ехал не в ту сторону по улице с односторонним движением. При обыске в багажнике машины были обнаружены древние ценные артефакты времен поздней Римской империи.
Управление древностей Израиля заявило, что среди найденных сокровищ были бронзовые курильницы, которые, вероятно, принадлежали богатым римским домам или храмам, и бронзовый винный сервиз, украшенный сценой банкета, изображающей человека, возлежащего с кувшином вина. Эти предметы относятся ко временам восстания Бар-Кохбы в 132−136 годах нашей эры, когда еврейское население взбунтовалось против господства римлян. В багажнике также были найдены богато украшенная каменная чаша, римские глиняные лампы и сотни монет позднего римского периода II—III веков нашей эры.
Бронзовые артефакты в Израиле очень редки, потому что металл был ценным товаром, и его часто переплавляли и использовали повторно. Подобные древние бронзовые предметы обычно находят в местах, где они были намеренно спрятаны, сообщает Управление древностей.
Власти полагают, что найденные в машине сокровища были украдены из укрытия Бар-Кохба, расположенного недалеко от пограничного перехода Таркумия на юге Западного берега.
Это место находится под усиленной охраной после того, как власти обнаружили на нем несанкционированные раскопки. Сразу найти преступников не удалось, но, судя по всему, задержанные водитель и два пассажира машины могут быть причастны к этому преступлению.
Как говорят специалисты, все эти древние римские предметы, вероятно, были захвачены еврейскими повстанцами, но не использовались ими, поскольку они были украшены языческими изображениями, нарушая еврейский запрет на идолопоклонство. Если бы евреи захотели использовать эти предметы, они испортили бы изображения. Кроме того, ко времени восстания Второй Храм был разрушен, и евреи больше не практиковали обряды жертвоприношений и курения ладана. Так что захваченные предметы, скорее всего, были просто спрятаны и хранились как военная добыча.