18:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что в период засыпания человеческий мозг способен решать сложные задачи
Новый научный эксперимент показал интересное свойство мозга.
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Французские ученые, исследовавшие мозговую активность во время сна, обнаружили интересный результат. Они выяснили, что нахождение не менее 15 секунд в гипнагогии (периоде засыпания) может повысить способность мозга к решению сложных проблем творческим путем.
В ходе эксперимента, в котором участвовали 103 добровольца, ученые предложили им решить серию математических задач со скрытой закономерностью. После двух блоков по 30 попыток участникам предложили отдохнуть в течение 20 минут и полежать с закрытыми глазами. В правую руку участникам дали по предмету, которые падали на пол, если люди засыпали, и таким образом их будили.
Во время перерыва 38 человек заснули. 24 человека остались в первой фазе (промежуток между сном и явью), прежде чем их разбудил выпавший из их рук объект, а 14 человек перешли в более глубокую стадию сна.
После перерыва участники, оставшиеся в состоянии засыпания, почти в три раза чаще и быстрее открывали скрытую закономерность, которая помогала им решить математическую задачу, по сравнению с теми, кто не спал, и примерно в шесть раз чаще, чем те участники, которые перешли в более глубокий сон.
По словам ученых, новые результаты показывают, что во время засыпания человеческий мозг как никогда способен на творческие и нестандартные решения сложных задач. Однако теперь специалистам необходимо провести дополнительные исследования, чтобы полностью понять связь между гипнагогией и такой мозговой активностью.
Екатерина Гура