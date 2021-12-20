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18:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что в период засыпания человеческий мозг способен решать сложные задачи

Новый научный эксперимент показал интересное свойство мозга.

Французские ученые, исследовавшие мозговую активность во время сна, обнаружили интересный результат. Они выяснили, что нахождение не менее 15 секунд в гипнагогии (периоде засыпания) может повысить способность мозга к решению сложных проблем творческим путем.

В ходе эксперимента, в котором участвовали 103 добровольца, ученые предложили им решить серию математических задач со скрытой закономерностью. После двух блоков по 30 попыток участникам предложили отдохнуть в течение 20 минут и полежать с закрытыми глазами. В правую руку участникам дали по предмету, которые падали на пол, если люди засыпали, и таким образом их будили.

Во время перерыва 38 человек заснули. 24 человека остались в первой фазе (промежуток между сном и явью), прежде чем их разбудил выпавший из их рук объект, а 14 человек перешли в более глубокую стадию сна.

После перерыва участники, оставшиеся в состоянии засыпания, почти в три раза чаще и быстрее открывали скрытую закономерность, которая помогала им решить математическую задачу, по сравнению с теми, кто не спал, и примерно в шесть раз чаще, чем те участники, которые перешли в более глубокий сон.

Эти участники эксперимента отмечали, что внезапное решение проблемы к ним пришло именно в период засыпания, перед тем, как предмет выпадал у них из рук.

По словам ученых, новые результаты показывают, что во время засыпания человеческий мозг как никогда способен на творческие и нестандартные решения сложных задач. Однако теперь специалистам необходимо провести дополнительные исследования, чтобы полностью понять связь между гипнагогией и такой мозговой активностью.

Екатерина Гура

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