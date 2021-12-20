Гинцбург усомнился в искусственном происхождении штамма коронавируса «омикрон»

Ученый напомнил, что на территории, где был впервые выявлен «омикрон», проживает большое число людей с иммунодефицитом. В организме таких пациентов COVID-19 может находиться долго и мутировать, пояснил Гинцбург. О том, что возникновение в ЮАР новых штаммов коронавируса обусловлено высокой долей заражений ВИЧ среди молодого населения, ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«У них там есть проиммунизированная прослойка различными возбудителями инфекционных заболеваний, в том числе, я не исключаю, коронавирусами различных генотипов они болели очень часто. На этом фоне когда вирус в одном организме долго-долго существует, он накапливает бесконечное количество мутаций», — сказал глава Центра им. Гамалеи «Интерфаксу».
Также Гинцбург напомнил, что «коронавирусы в целом прекрасно развиваются в животных, размножаются, существуют и мутируют в них». В связи с этим нельзя исключать, что вирус передавался от одного животного к другому, изменился, а затем вновь передался человеку.
«Поэтому никаких лекарств и человеческого воздействия типа конструирования, рукотворного, человеческого, антропогенного вмешательства, мне кажется, не требуется для объяснения этих всех явлений», — резюмировал Гинцбург.
17 декабря президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев сказал, что из-за большого количества мутаций в «омикроне» складывается впечатление, будто кто-то заставлял коронавирус мутировать и он в итоге стал таким, каким его обнаружили. Наиболее осмысленная версия происхождения данного штамма, по словам ученого, строится на предположении, что изменения в «омикроне» связаны с испытаниями некого препарата в отношении штамма «дельта».
Ранее член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энегельгардта РАН Петр Чумаков также допустил, что «омикрон» создали британские ученые, чтобы завершить пандемию коронавируса. По словам эксперта, южноамериканский вариант не является «просто мутацией»: в нем собраны все изменения, которые были известны и встречались в коронавирусе, когда тот эволюционировал.
Штамм коронавируса «омикрон» обнаружили на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Попова объясняла, что наличие мутаций увеличивает заразность инфекции.
По данным ВОЗ, «омикрон» распространяется быстрее, чем известные ранее штаммы. По последним сведениям, его нашли уже в 89 странах мира. В России этот вариант вируса впервые выявили 6 декабря. На данный момент в стране зафиксировано 25 случаев заражения «омикроном».