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21:11 (мск), источник: Life.ru

Минздрав включил вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок

Согласно документу, к приоритету первого уровня для обязательной вакцинации относятся в том числе лица в возрасте 60 лет и старше.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

Вакцинация от коронавируса внесена в национальный календарь профилактических прививок, который утвердил Минздрав РФ. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению № 1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению № 2», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно приказу, к приоритету первого уровня для обязательной вакцинации против ковида относятся лица в возрасте 60 лет и старше, а также работники медицины, социального обслуживания и образования, лица с хроническими заболеваниями, граждане, проживающие в городах с численностью один миллион человек и более. В документе поясняется, что вакцинация детей от ковида в возрасте 12−17 лет проводится добровольно, по письменному заявлению одного из родителей.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России пандемия коронавируса закончится тогда, когда у 70−75% населения будет иммунитет к инфекции. По словам академика, этого можно добиться, только если в течение шести месяцев все россияне пройдут курс вакцинации.

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