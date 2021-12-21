Первый ГОСТ на братские могилы в России начнет действовать с февраля

Стандарт, текст которого опубликован министерством, разработан впервые и вступит в силу с 1 февраля 2022 года. Документ, в частности, определяет требования к территории захоронений, расположению стен скорби и дистанции между гробами.
Согласно ГОСТу, выбор места захоронения должен «обеспечивать неопределенно долгий срок существования места погребения» и выбираться с учетом правил застройки населенного пункта, особенностей рельефа и предельно допустимых нагрузок на окружающую среду. Площадь участка не должна превышать 40 га. Захоронения не разрешается проводить, в частности в первом и втором поясе зоны санитарной охраны источника водоснабжения и на берегах водных объектов, использующихся для купания и бытовых нужд.
Расстояние между телами погибших по ГОСТу должно составлять не менее 0,5 м по вертикали и горизонтали. Промежутки между захоронениями должны заполняться слоем земли и слоем хвороста. Региональные органы исполнительной власти должны в мирное создавать запасы гробов, патологоанатомических мешков, средств индивидуальной защиты и других средств для срочных захоронений. Захоронение умерших от особо опасных инфекций следует проводится в оцинкованных, герметически закрытых гробах.