Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 декабряЗимнее солнцестояние, взрыв "Боинга-747" над Локерби и другие события
Фоторепортажи
16Представительница Индии Харназ Сандху завоевала титул «Мисс Вселенная»
17Выбраны лучшие снимки дикой природы 2021 года
03:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Омикрон стал доминирующим штаммом коронавируса в США

Омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в США, на него приходится около трех четвертей случаев заражения в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2021

По данным регулятора, за прошедшую неделю в США омикрон был зафиксирован в 73,2 процента всех подтвержденных случаев заражений коронавирусом, тогда как неделей ранее этот штамм имел лишь долю в 12,6 процента.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на представителей сферы здравоохранения заявила, что в США ожидается рост числа пациентов, заразившихся новым омикрон-штаммом, притом что больницы страны к этому не готовы.

До этого директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предрек американцам тяжелую зиму из-за омикрон-штамма коронавируса. Он предположил, что в ближайшие две недели число случаев инфицирования в США будет расти.

 Григорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой
В МГУ раскрыли подробности первой сессии девятилетней студентки
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь