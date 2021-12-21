Центр «Вектор» опубликовал фото «омикрона»

Клетки нового штамма отделили от поверхности специальных флаконов, в которых их выращивали, на шестые сутки после заражения вирусом. После этого клетки залили в смесь эпоксидных смол. С этих блоков сделали очень тонкие срезы, которые можно рассмотреть в электронном микроскопе.
На снимках видны везикулярные структуры (пузырьки), представляющие собой расширенные каналы внутриклеточной сети. Белки, из которых состоит вирус, скапливаются у поверхности этих пузырьков, после чего проникают внутрь, получая дополнительную оболочку. После этого в мембрану пузырьков встраиваются структурные белки вируса.
«Со штаммом “омикрон” необычно то, что вирус собирается медленно и, в отличие от других штаммов, не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки инфекции. В целом состояние клеток при заражении штаммом “омикрон” соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами», — добавили в Роспотребнадзоре.
«Омикрон» начал распространяться в ноябре из стран Африки, сейчас случаи заражения им зарегистрированы в США, многих странах Европы и Азии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), темпы его распространения выше, чем у других вариантов COVID-19. При этом заболевают «омикроном» и переболевшие, и привитые, а эффективность существующих вакцин против нового штамма не подтверждена.
В России омикрон-штамм выявили у 25 человек. В целом в стране, как считают в ВОЗ, есть признаки выхода на плато по коронавирусу.