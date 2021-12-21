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10:14 (мск), источник: Коммерсантъ

«Селедка под шубой» за год подорожала на 16%

Ингредиенты для пяти порций традиционного новогоднего салата — селедки под шубой — в России в среднем обойдутся в 453 ₽. Это на 16% больше, чем в конце прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования «СберМаркета».

Источник: AP 2021

В ходе исследования онлайн-сервис проанализировал цены более чем 120 ритейлеров и выяснил, что увеличение цены на 64 ₽ (в декабре 2020 года ингредиенты для салата стоили 389 ₽) связано в основном с подорожанием рыбы (сельдь в масле сейчас стоит в среднем 162 ₽, +70 ₽), а цены на яйца и овощи остались на уровне прошлого года:

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  • десяток яиц стоит 71 ₽,
  • 1 кг картофеля — в 83 ₽,
  • 500 г лука — 15 ₽,
  • 500 г моркови — 19 ₽,
  • 1 кг свеклы — 35 ₽,
  • упаковка майонеза — 68 ₽.

По данным Росстата, в октябре 2021 года средняя цена еще одного атрибута новогоднего стола — лососевой икры — в рознице впервые превысила отметку 5 тыс. руб. за 1 кг. По данным ведомства на 15 декабря, в целом цены в России с начала года выросли на 7,64%.

Пытаясь вернуть инфляцию к целевому показателю 4%, 17 декабря ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых.

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