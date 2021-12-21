«Селедка под шубой» за год подорожала на 16%

В ходе исследования онлайн-сервис проанализировал цены более чем 120 ритейлеров и выяснил, что увеличение цены на 64 ₽ (в декабре 2020 года ингредиенты для салата стоили 389 ₽) связано в основном с подорожанием рыбы (сельдь в масле сейчас стоит в среднем 162 ₽, +70 ₽), а цены на яйца и овощи остались на уровне прошлого года:
По данным Росстата, в октябре 2021 года средняя цена еще одного атрибута новогоднего стола — лососевой икры — в рознице впервые превысила отметку 5 тыс. руб. за 1 кг. По данным ведомства на 15 декабря, в целом цены в России с начала года выросли на 7,64%.
Пытаясь вернуть инфляцию к целевому показателю 4%, 17 декабря ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых.