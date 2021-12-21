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10:39 (мск), источник: Life.ru

Более 10 авто столкнулось на ТТК в Москве

Источник Лайфа уточняет, что в результате аварии пострадавших нет.

Массовое ДТП произошло на внешней стороне ТТК, перед развязкой с Кутузовским проспектом в Москве. По данным источника Лайфа, столкнулось 16 авто, при этом столичный Дептранс сообщает о девяти.

Наш собеседник уточняет, что в результате аварии пострадавших нет. Движение на участке сильно затруднено, водителей просят выбирать пути объезда.

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