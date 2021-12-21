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11:57 (мск), источник: ТАСС Наука

В Англии нашли окаменелость трехметровой многоножки

Это крупнейшее беспозвоночное из известных науке.

Источник: Neil Daves

ТАСС, 21 декабря. В отложениях каменноугольного периода на севере Англии палеонтологи нашли отпечаток гигантской многоножки. В длину она достигала примерно трех метров, а по массе превышала 50 кг. Это крупнейшее из известных науке беспозвоночных за всю историю существования жизни на Земле. Результаты исследования опубликовал Journal of the Geological Society.

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«Эта окаменелость была найдена совершенно случайно. Три года назад от одного из утесов на пляже рядом с деревней Хоувик в Нортумбрии откололся валун. При падении он раскололся, что обнажило окаменелость, которую случайно заметил проходивший рядом палеонтолог», — рассказал один из авторов работы, научный сотрудник Кембриджского университета (Великобритания) Нил Дейвис.

Благодаря появлению деревьев в середине девонского периода, около 400 млн лет назад, в атмосфере Земли оказалось очень много кислорода. К середине каменноугольного периода его концентрация в атмосфере выросла до 35%, то есть его было почти на 60% больше, чем сейчас. Подобные условия благоприятствовали появлению на планете причудливых существ — например, гигантской стрекозы-меганевры с размахом крыльев в 75 см, скорпиону Pulmonoscorpius kirktonensis длиной в метр или похожей на крокодила амфибии эогиринуса длиной в 4,5 метра.

Еще одно доказательство существования подобного существа ученые обнаружили на севере Англии. Оно представляло собой многоножку из рода Arthropleura, представителей которого отличало около 30 пар ног и сегментов. Эти существа жили в лесах Европы каменноугольного периода примерно 326 млн лет назад.

По более ранним находкам размер представителей рода Arthropleura составлял около двух метров, однако новая находка оказалась значительно крупнее. Ученые предполагают, что в длину она достигала около 2,7 метров и весила около 50 кг. Эта многоножка могла достигать еще более крупных размеров, так как обнаруженный отпечаток — это часть панциря, сброшенного при линьке.

Пока палеонтологи не могут сказать, чем питалось эта многоножка, так как в отпечатке ее панциря нет головного сегмента, по которому можно было бы сделать какие-то выводы. При этом существуют веские основания предполагать, что в ее диету входила растительная пища, так как в окаменевших желудках других многоножек каменноугольного периода ученые часто находят следы спор растений и их побегов.

С другой стороны, Дейвис и его коллеги не исключают, что открытый ими вид Arthropleura, судя по размерам, мог быть и хищником. Палеонтологи надеются, что в ходе дальнейшей работы смогут найти отпечатки ротового аппарата открытой ими многоножки и уточнить ее положение в экосистемах того времени.

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