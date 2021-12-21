11:57 (мск), источник: ТАСС Наука
В Англии нашли окаменелость трехметровой многоножки
Это крупнейшее беспозвоночное из известных науке.
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ТАСС, 21 декабря. В отложениях каменноугольного периода на севере Англии палеонтологи нашли отпечаток гигантской многоножки. В длину она достигала примерно трех метров, а по массе превышала 50 кг. Это крупнейшее из известных науке беспозвоночных за всю историю существования жизни на Земле. Результаты исследования опубликовал Journal of the Geological Society.
«Эта окаменелость была найдена совершенно случайно. Три года назад от одного из утесов на пляже рядом с деревней Хоувик в Нортумбрии откололся валун. При падении он раскололся, что обнажило окаменелость, которую случайно заметил проходивший рядом палеонтолог», — рассказал один из авторов работы, научный сотрудник Кембриджского университета (Великобритания) Нил Дейвис.
Благодаря появлению деревьев в середине девонского периода, около 400 млн лет назад, в атмосфере Земли оказалось очень много кислорода. К середине каменноугольного периода его концентрация в атмосфере выросла до 35%, то есть его было почти на 60% больше, чем сейчас. Подобные условия благоприятствовали появлению на планете причудливых существ — например, гигантской стрекозы-меганевры с размахом крыльев в 75 см, скорпиону Pulmonoscorpius kirktonensis длиной в метр или похожей на крокодила амфибии эогиринуса длиной в 4,5 метра.
Еще одно доказательство существования подобного существа ученые обнаружили на севере Англии. Оно представляло собой многоножку из рода Arthropleura, представителей которого отличало около 30 пар ног и сегментов. Эти существа жили в лесах Европы каменноугольного периода примерно 326 млн лет назад.
По более ранним находкам размер представителей рода Arthropleura составлял около двух метров, однако новая находка оказалась значительно крупнее. Ученые предполагают, что в длину она достигала около 2,7 метров и весила около 50 кг. Эта многоножка могла достигать еще более крупных размеров, так как обнаруженный отпечаток — это часть панциря, сброшенного при линьке.
Пока палеонтологи не могут сказать, чем питалось эта многоножка, так как в отпечатке ее панциря нет головного сегмента, по которому можно было бы сделать какие-то выводы. При этом существуют веские основания предполагать, что в ее диету входила растительная пища, так как в окаменевших желудках других многоножек каменноугольного периода ученые часто находят следы спор растений и их побегов.
С другой стороны, Дейвис и его коллеги не исключают, что открытый ими вид Arthropleura, судя по размерам, мог быть и хищником. Палеонтологи надеются, что в ходе дальнейшей работы смогут найти отпечатки ротового аппарата открытой ими многоножки и уточнить ее положение в экосистемах того времени.