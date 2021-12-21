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11:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Под шельфовым ледником Антарктики обнаружили «изобилие» жизни

Существа обитают в полной темноте в экстремальных условиях.

Источник: Barnes et. al, Curr Bio, 2021

Глубоко подо льдом шельфового ледника Экстрём в Антарктиде в полной темноте тысячи лет процветает уникальная экосистема, выяснили ученые из Великобритании и Германии.

«Открытие такого обилия жизни в этих экстремальных условиях является полной неожиданностью и напоминает нам, насколько уникальна и особенна морская жизнь Антарктики», — говорит ведущий автор исследования и морской биолог Британской антарктической службы Дэвид Барнс.

С помощью горячей воды исследователи пробурили две скважины глубиной почти 200 метров в леднике Экстрём в Восточной Антарктиде и взяли образцы. Биоразнообразие в этом мест оказалось на удивление богатым. Команда обнаружила 77 видов мшанок (первичноротых животных) и серпулид (многощетинковых червей). Многих из этих существ раньше никогда не находили в подобных условиях.

В своем большинстве эти животные малоподвижны и питаются микроводорослями (фитопланктоном). Обычно они сидят на одном месте и щупальцами выхватывают частицы органического вещества из воды.

Но растения или водоросли не могут жить в такой экстремальной среде — в полной темноте при очень низких температурах — и это не на шутку озадачило ученых.

К тому же, радиоуглеродное датирование показало, что жизнь в этом месте процветает уже почти 6 тысяч лет.

Исследователи считают, что найденные животные раньше жили на небольших территориях, окруженных открытыми участками воды, где под воздействием солнечного света фитопланктон процветал. Течения уносили микроводоросли глубоко под лед, где и обитали мшанки и серпулиды.

Ученые беспокоятся, смогут ли эти животные и дальше жить под ледником, ведь из-за глобального потепления «налаженная система» разрушается.

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Анна Лысенко

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