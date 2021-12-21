11:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Под шельфовым ледником Антарктики обнаружили «изобилие» жизни
Существа обитают в полной темноте в экстремальных условиях.
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Глубоко подо льдом шельфового ледника Экстрём в Антарктиде в полной темноте тысячи лет процветает уникальная экосистема, выяснили ученые из Великобритании и Германии.
«Открытие такого обилия жизни в этих экстремальных условиях является полной неожиданностью и напоминает нам, насколько уникальна и особенна морская жизнь Антарктики», — говорит ведущий автор исследования и морской биолог Британской антарктической службы Дэвид Барнс.
С помощью горячей воды исследователи пробурили две скважины глубиной почти 200 метров в леднике Экстрём в Восточной Антарктиде и взяли образцы. Биоразнообразие в этом мест оказалось на удивление богатым. Команда обнаружила 77 видов мшанок (первичноротых животных) и серпулид (многощетинковых червей). Многих из этих существ раньше никогда не находили в подобных условиях.
В своем большинстве эти животные малоподвижны и питаются микроводорослями (фитопланктоном). Обычно они сидят на одном месте и щупальцами выхватывают частицы органического вещества из воды.
К тому же, радиоуглеродное датирование показало, что жизнь в этом месте процветает уже почти 6 тысяч лет.
Исследователи считают, что найденные животные раньше жили на небольших территориях, окруженных открытыми участками воды, где под воздействием солнечного света фитопланктон процветал. Течения уносили микроводоросли глубоко под лед, где и обитали мшанки и серпулиды.
Ученые беспокоятся, смогут ли эти животные и дальше жить под ледником, ведь из-за глобального потепления «налаженная система» разрушается.
Анна Лысенко