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11:46 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявили менее 26 тыс. заразившихся COVID-19 впервые с 6 октября

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 25 907 случаев заражения коронавирусом. Это на 4,13% меньше, чем накануне (27 022), и минимум с 6 октября. Общее число заболевших выросло до 10 267 719, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
12:28 (мск)В Москве выявили 1 906 заразившихся коронавирусом за сутки
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Источник: РИА "Новости"

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Санкт-Петербург — 2075 (за все время — 833 281),
  • Москва — 1906 (2 007 616),
  • Московская область — 1811 (628 162),
  • Красноярский край — 652 (167 515),
  • Пермский край — 615 (154 861).

За сутки в России умерли 1027 заболевших, что на восемь человек больше, чем вчера (1019). Общее число умерших достигло 299 249. За день выздоровели 40 219 человек, всего — 9 055 199.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 80 (с начала пандемии — 36 044),
  • Санкт-Петербург — 66 (27 459),
  • Подмосковье — 50 (11 594),
  • Красноярский край — 38 (8 245),
  • Воронежская и Ростовская области — по 35 (6 618 и 9 370).

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что в России есть признаки выхода на плато по заболеваемости COVID-19, хотя ежедневное число заболевших остается высоким. ВОЗ обеспокоена темпами роста заболеваемости новым омикрон-штаммом, но допускает, что он позволит победить пандемию. Накануне Минздрав РФ включил вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Пациенты попросили министерство конкретизировать перечень противопоказаний к вакцинации.

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