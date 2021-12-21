В России за сутки выявили менее 26 тыс. заразившихся COVID-19 впервые с 6 октября

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За сутки в России умерли 1027 заболевших, что на восемь человек больше, чем вчера (1019). Общее число умерших достигло 299 249. За день выздоровели 40 219 человек, всего — 9 055 199.
Регионы—лидеры по числу смертей:
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что в России есть признаки выхода на плато по заболеваемости COVID-19, хотя ежедневное число заболевших остается высоким. ВОЗ обеспокоена темпами роста заболеваемости новым омикрон-штаммом, но допускает, что он позволит победить пандемию. Накануне Минздрав РФ включил вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Пациенты попросили министерство конкретизировать перечень противопоказаний к вакцинации.