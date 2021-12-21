14:38 (мск), источник: РБК
Ректора «Шанинки» оставили под арестом вопреки словам Путина
Владимир Путин во время заседания СПЧ говорил, что не видит причин для содержания ученого под стражей.
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Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора «Шанинки» Сергея Зуева, перенесшего с момента ареста несколько операций. Жалобу защиты на его содержание под стражей отклонили, сообщили РБК в пресс-службе суда.
10 декабря его защитники подали ходатайства о его освобождении из-под ареста после слов президента Владимира Путина на заседании Совета по правам человека о том, что необходимость держать Зуева в СИЗО отсутствует.
«Что касается изменения меры пресечения тому человеку, о котором вы сказали, из “Шанинки”, надо посмотреть. Здесь я тоже не могу с вами не согласиться. Не вижу никакой необходимости держать человека за решеткой по тем составам, которые ему вменяются», — говорил президент.
Адвокат Зуева Дмитрий Кравченко назвал решение суда «антиправовым» и означающим «бесчеловечное отношение» к его подзащитному. «У нас и в первой инстанции было невероятное количество доводов [в пользу более мягкой меры пресечения], и сейчас мы принесли дополнительные документы, в том числе о том, что сама медсанчасть СИЗО рекомендует ему госпитализацию и осмотр специалистов, о том, что Москалькова просит его выпустить. Все эти документы были судом приобщены. Но несмотря на все это и на то, что следователь был невероятно краток и просто сказал, что все законно и обоснованно», — заявил он.
Ректора «Шанинки» задержали 12 октября. Ему предъявили обвинение по делу о хищении 21 млн руб. у Фонда новых форм развития образования, но свою вину ректор «Шанинки» не признал. Задержание Зуева связано с делом бывшего замминистра просвещения и экс-вице-президента Сбербанка Марины Раковой о предполагаемых хищениях при заключении госконтрактов на реализацию проекта «Учитель будущего» в 2019 году.
В конце октября Зуева доставили в больницу с инфарктом миокарда, ему провели операцию на сердце. 3 декабря Зуеву стало плохо в Тверском суде, ему вызвали скорую.