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13:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

У побережья Испании нашли затерянный легендарный храм Геракла

Его искали столетиями.

Археологи в Испании обнаружили возможное местоположение храма Геракла Гадитана — легендарного места, к которому совершали паломничество древние греки и римляне, в том числе Юлий Цезарь.

Согласно древним источникам, он располагался в Кадисском заливе. Используя лидар, исследователи из Севильского университета обнаружили следы древнего монументального здания на дне залива между Чикланой-де-ла-Фронтера и Сан-Фернандо, сообщает El Pais.

Длина прямоугольного строения — почти 300 метров, а ширина — почти 150 метров. Внутри него могут находиться многочисленные обломки.

Согласно древним описаниям, храм Геракла Гадитана был украшен колоннами, в нем на алтаре горел вечный огонь — его днем ​​и ночью поддерживал жрец. Между колоннами были размещены бронзовые изображения двенадцати подвигов Геракла. В этом храме Юлий Цезарь плакал перед изображением Александра Македонского. Здесь же полководец Ганнибал благодарил богов за успехи в военных кампаниях.

Кроме храма, археологи также обнаружили древний причал и римское поселение, теперь тоже скрытые под водой.

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