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16:20 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 41 случай заражения омикрон-штаммом

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Число выявленных в России случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса возросло до 41. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Источник: РИА "Новости"

«В Российской Федерации <…> выделен уже 41 случай инфицирования новым генным вариантом вируса “омикрон”. Все больные находятся в стационаре», — сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

«На сегодняшний день состояние всех пациентов стабильное, еще и потому что большая часть из них имеют иммунитет», — уточнила Попова.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». Новый вариант вируса выявлен уже примерно в 80 странах.

Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

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