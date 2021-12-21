В России выявили 41 случай заражения омикрон-штаммом

«В Российской Федерации <…> выделен уже 41 случай инфицирования новым генным вариантом вируса “омикрон”. Все больные находятся в стационаре», — сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.
«На сегодняшний день состояние всех пациентов стабильное, еще и потому что большая часть из них имеют иммунитет», — уточнила Попова.
26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». Новый вариант вируса выявлен уже примерно в 80 странах.
Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.