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17:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав: симптомы «омикрона» похожи на грипп

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлен уже 41 случай заболевания «омикроном». Она отметила, что в отличие от других штаммов им заражаются крысы и мыши. Главными же симптомами заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» являются першение в горле и лихорадка, сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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Источник: AP 2021

«Мы видим, что в клинической картине “омикрона” доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия. Общие симптомы, интоксикация подчас очень сходны с течением гриппа», — сказал Мурашко на заседании по борьбе с коронавирусом.

Попова рассказала, что в России выявлен уже 41 случай инфицирования «омикроном». Все больные находятся в стационаре. «И уже на сегодняшний день важный результат наших исследований: мы четко видим, что новым омикрон-штаммом инфицируются мыши и крысы. Для прежних видов штаммов мы такого не наблюдали», — сказала глава Роспотребнадзора.

«Омикрон» начал распространяться из стран Африки в ноябре. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), им заболевают переболевшие и привитые, а эффективность имеющихся вакцин против нового штамма пока не подтверждена. Роспотребнадзор назвал этот вариант более заразным, чем предыдущие. Этот вариант за одну неделю стал преобладающим в США.

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