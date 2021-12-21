Минздрав: симптомы «омикрона» похожи на грипп

«Мы видим, что в клинической картине “омикрона” доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия. Общие симптомы, интоксикация подчас очень сходны с течением гриппа», — сказал Мурашко на заседании по борьбе с коронавирусом.
Попова рассказала, что в России выявлен уже 41 случай инфицирования «омикроном». Все больные находятся в стационаре. «И уже на сегодняшний день важный результат наших исследований: мы четко видим, что новым омикрон-штаммом инфицируются мыши и крысы. Для прежних видов штаммов мы такого не наблюдали», — сказала глава Роспотребнадзора.
«Омикрон» начал распространяться из стран Африки в ноябре. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), им заболевают переболевшие и привитые, а эффективность имеющихся вакцин против нового штамма пока не подтверждена. Роспотребнадзор назвал этот вариант более заразным, чем предыдущие. Этот вариант за одну неделю стал преобладающим в США.