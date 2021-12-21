В Англии нашли останки пяти мамонтов ледникового периода

Необычную находку сделали археологи в графстве Глостершир на юго-востоке Англии. При раскопках гравийного карьера в Котсуолдсе специалисты обнаружили останки пяти мамонтов возрастом более 220 тысяч лет. Сообщается, что кости принадлежали двум взрослым особям, двум молодым и одному детенышу. Все они находились рядом и сохранились почти в идеальном состоянии.
Рядом с костями археологи обнаружили различные орудия, которые, вероятно, использовались неандертальцами для охоты на мамонтов.
Это место раскопок ученые называют настоящей золотой жилой. Помимо мамонтов археологи обнаружили в карьере останки древних гигантских лосей, которые были в два раза больше современных и имели рога до трех метров. Там же исследователи раскопали и совсем крошечных улиток и навозных червей, а также семена, пыльцу и окаменелости растений, многие из которых уже давно исчезли.
Ученые отмечают, что эти находки являются одними из самых важных открытий в британской палеонтологии за последние годы. Поскольку раскопки карьера ведутся не очень давно, то специалисты надеются найти там еще немало сюрпризов, которые смогут рассказать о флоре, фауне, климате и жизни неандертальцев в суровых условиях Британии ледникового периода, о котором пока мало что известно.