Путин исполнил мечту мальчика из Подмосковья и поговорил с ним по телефону

В телефонном разговоре они обсудили любимых музыкантов мальчика. Марк признался, что ещё не умеет играть на гитаре, но очень хочет научиться.
«А ты в каком месте сейчас живёшь? У вас есть рядом какие-то музыкальные школы, кружки? Далеко они от того места, где ты живёшь?» — поинтересовался президент.
Мама мальчика рассказала ему, что они живут у знакомой многодетной семьи. Путин пообещал в честь Нового года помочь им, поговорить с губернатором и подумать, что можно сделать, чтобы обе семьи жили в комфортных условиях.
«Хочу поздравить тебя с наступающим Новым годом и пожелать всего самого доброго. Думаю, у тебя всё получится», — сказал Марку на прощание российский лидер.
А ранее Владимир Путин воплотил мечту 13-летней школьницы из Ставрополья. Девочка хотела побывать в Мариинском театре. После похода на спектакль президент поговорил со школьницей и пригласил её вместе с мамой в Москву на ледовое представление «Лебединое озеро».