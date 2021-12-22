Объявлены лауреаты премии «Легенды Тавриды»

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«Когда премия “Легенда Тавриды”, которая уникальна тем, что молодые мастера культуры и искусства высказывают свое уважение и дань признания мэтрам, своим наставникам и учителям, проходит на таких легендарных театральных площадках, как Театр имени Вахтангова или Театр Олега Табакова (где прошла первая церемония вручения — прим. ТАСС), в этом есть то самое бережное сохранение традиций», — сказал на церемонии награждения первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Ольгу Свиблову резиденты «Тавриды» отблагодарили за мастерскую современного искусства на форумах 2016 и 2017 года. Тогда она предложила слушателям ответить, зачем они занимаются искусством. Мотивация, которую она помогла найти, позволила им стать активными участниками выставочных проектов и работать с ведущими художественными институциями страны. «Энергия тех, с кем я общалась на “Тавриде”, дала мне гораздо больше, чем я отдала», — скромно заметила искусствовед.
Александр Масляков и его команда работают с молодыми творцами «Тавриды», проводят кастинги среди команд. Телеведущий принял награду из рук знаменитых участников КВН Елены Борщевой, Вадима Галыгина и Сангаджи Тарбаева.
«Мне повезло в моей долгой творческой жизни, что 90% передач, к которым я имел отношение, были программами с молодежью, — подчеркнул Масляков. — Здорово, что множатся для молодых возможности себя реализовать — та же “Таврида”, тот же строящийся Институт креативных индустрий».
За вклад в развитие молодых музыкантов отмечен Игорь Матвиенко. «На самом деле, это очень неожиданно, потому что “Легенды Тавриды” — это очень уважаемые люди. Например Никита Сергеевич Михалков, — прокомментировал Матвиенко. — “Таврида” для меня стала открытием последних лет. Это новое движение, новое дыхание. Это уникальный проект».
Владимир Меньшов одним из первых поддержал «Тавриду» на стадии ее зарождения и не раз становился экспертом образовательных программ. Ученики Владимира Валентиновича, в их числе и актер Дмитрий Харатьян, передали приз его дочери, актрисе Юлии Меньшовой.
«Это оказалось огромным испытанием — принять эту премию за папу, — сказала она. — Фильм “Москва слезам не верит” снимался вопреки традициям, которые были тогда модны, “Любовь и голуби” тем более. И до сих пор они бьют все рекорды популярности, потому что у папы была смелость доверять себе. Я хочу пожелать всем молодым людям, всем участникам “Тавриды” верить в себя».
В память о режиссере зал аплодировал стоя.
Особенность премии «Легенды Тавриды» заключается в том, что лауреатов выбирают молодые творцы, участники проектов «Тавриды. АРТ». В 2020 году ее обладателями стали дирижер и альтист Юрий Башмет, композитор Игорь Крутой, кинорежиссер Никита Михалков. Актер и режиссер Олег Табаков был удостоен премии посмертно.
Церемония награждения лауреатов состоялась в рамках недели «Тавриды. АРТ» в Москве.
«Таврида. АРТ» — экосистема проектов, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях, культуре и искусстве. Организатор — АНО «Центр развития культурных инициатив». «Таврида. АРТ» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Росмолодежи.