Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 22 декабряВыпуск первой почтовой марки в России, свержение режима Чаушеску в Румынии, открытие Бранденбургских ворот и другие события
Фоторепортажи
16Представительница Индии Харназ Сандху завоевала титул «Мисс Вселенная»
25Как города мира украсили к Новому году
14:02 (мск), источник: ТАСС

Объявлены лауреаты премии «Легенды Тавриды»

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Торжественное вручение премии «Легенды Тавриды» состоялось во вторник в Москве на Новой сцене Вахтанговского театра. Лауреатами стали телеведущий Александр Масляков, композитор и продюсер Игорь Матвиенко, директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова, специальный приз посмертно присужден режиссеру Владимиру Меньшову.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Когда премия “Легенда Тавриды”, которая уникальна тем, что молодые мастера культуры и искусства высказывают свое уважение и дань признания мэтрам, своим наставникам и учителям, проходит на таких легендарных театральных площадках, как Театр имени Вахтангова или Театр Олега Табакова (где прошла первая церемония вручения — прим. ТАСС), в этом есть то самое бережное сохранение традиций», — сказал на церемонии награждения первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Благодарность молодых

Ольгу Свиблову резиденты «Тавриды» отблагодарили за мастерскую современного искусства на форумах 2016 и 2017 года. Тогда она предложила слушателям ответить, зачем они занимаются искусством. Мотивация, которую она помогла найти, позволила им стать активными участниками выставочных проектов и работать с ведущими художественными институциями страны. «Энергия тех, с кем я общалась на “Тавриде”, дала мне гораздо больше, чем я отдала», — скромно заметила искусствовед.

Александр Масляков и его команда работают с молодыми творцами «Тавриды», проводят кастинги среди команд. Телеведущий принял награду из рук знаменитых участников КВН Елены Борщевой, Вадима Галыгина и Сангаджи Тарбаева.

Читайте также
200 студентов стали победителями конкурса «Твой Ход»

«Мне повезло в моей долгой творческой жизни, что 90% передач, к которым я имел отношение, были программами с молодежью, — подчеркнул Масляков. — Здорово, что множатся для молодых возможности себя реализовать — та же “Таврида”, тот же строящийся Институт креативных индустрий».

За вклад в развитие молодых музыкантов отмечен Игорь Матвиенко. «На самом деле, это очень неожиданно, потому что “Легенды Тавриды” — это очень уважаемые люди. Например Никита Сергеевич Михалков, — прокомментировал Матвиенко. — “Таврида” для меня стала открытием последних лет. Это новое движение, новое дыхание. Это уникальный проект».

Владимир Меньшов одним из первых поддержал «Тавриду» на стадии ее зарождения и не раз становился экспертом образовательных программ. Ученики Владимира Валентиновича, в их числе и актер Дмитрий Харатьян, передали приз его дочери, актрисе Юлии Меньшовой.

«Это оказалось огромным испытанием — принять эту премию за папу, — сказала она. — Фильм “Москва слезам не верит” снимался вопреки традициям, которые были тогда модны, “Любовь и голуби” тем более. И до сих пор они бьют все рекорды популярности, потому что у папы была смелость доверять себе. Я хочу пожелать всем молодым людям, всем участникам “Тавриды” верить в себя».

В память о режиссере зал аплодировал стоя.

О премии

Особенность премии «Легенды Тавриды» заключается в том, что лауреатов выбирают молодые творцы, участники проектов «Тавриды. АРТ». В 2020 году ее обладателями стали дирижер и альтист Юрий Башмет, композитор Игорь Крутой, кинорежиссер Никита Михалков. Актер и режиссер Олег Табаков был удостоен премии посмертно.

Церемония награждения лауреатов состоялась в рамках недели «Тавриды. АРТ» в Москве.

«Таврида. АРТ» — экосистема проектов, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях, культуре и искусстве. Организатор — АНО «Центр развития культурных инициатив». «Таврида. АРТ» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Росмолодежи.

 Миллиардер Авен: я родился в очень бедной обстановке, в коммунальной квартире без горячей воды
Почему немцы не верили в возможность советского контрудара под Москвой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь