10:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кого мы потеряли в 2021 году
2021 год был непростым для мира из-за пандемии коронавируса, экономических, социальных и политических потрясений. Он также принес и немало невосполнимых потерь.
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Вспоминаем в фотогалерее знаменитостей и выдающихся личностей, с которыми мир навсегда простился в 2021 году.
Владимир Коренев
Народный артист РФ Владимир Коренев, сыгравший роль Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия», умер 2 января на 81-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. На счету актера более 50 ролей в театре и кино, в том числе в фильмах «Дети Дон-Кихота» (1966), «Много шума из ничего» (1973), «Криминальный талант» (1989) и других.
Андрей Трубников
61-летний создатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica, бизнесмен Андрей Трубников умер 7 января в своем доме в Подмосковье. По официальной версии, причиной его смерти стали последствия хронических заболеваний и проблемы с сердцем. Известно, что в 2020 году бизнесмен также переболел коронавирусом.
Валерий Хлевинский
7 января в возрасте 77 лет скончался народный артист России, актер и педагог Валерий Хлевинский. Он прославился благодаря своим ролям в фильмах «Вечный зов», «Вся королевская рать», «Берега», «Большая перемена» и других. Хлевинский преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ.
Борис Грачевский
Художественный руководитель «Ералаша», кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. Причиной его смерти стала коронавирусная инфекция. Две недели врачи боролись за его жизнь, но он умер не выходя из медикаментозной комы.
Василий Лановой
28 января на 88-м году жизни умер советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР, ведущий актер театра имени Е. Вахтангова Василий Лановой. Причиной смерти стал коронавирус. Василий Лановой прославился после выхода картины «Павел Корчагин», но наибольшую славу актеру принесла работа в картине «Офицеры». Он также снялся в таких фильмах как «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных» и других.
Алла Иошпе и Стахан Рахимов
В 2021 году мир потерял целый творческий и семейный дуэт — народных артистов России, эстрадных исполнителей Аллу Иошпе и Стахана Рахимова. Алла Иошпе скончалась 30 января на 84-м году жизни. А всего через полтора месяца, 12 марта, не стало и ее супруга, 83-летнего Стахана Рахимова. С 1963 года они профессионально выступали на сцене дуэтом. Особую популярность получили их песни «Алеша», «Соловьи» и «До свидания, мальчики».
Андрей Мягков
Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Особую любовь зрителей и народное признание артист получил благодаря ролям в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или „С легким паром!“», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс» и другие.
Екатерина Градова
22 февраля не стало знаменитой актрисы, заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой. Она скончалась в Москве в возрасте 74 лет от инсульта. Актриса прославилась 1973 году после выхода на экраны телефильма «Семнадцать мгновений весны», в котором она сыграла радистку Кэт.
Людмила Лядова
95-летняя народная артистка РСФСР, композитор, пианистка и певица Людмила Лядова скончалась в больнице в Москве 10 марта от коронавируса. Она была известна как автор музыки к более чем 800 песням. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие.
Рудольф Фурманов
9 апреля в Петербурге на 83-м году жизни скончался основатель театра «Русская антреприза» им. Андрея Миронова, народный артист России, заслуженный деятель искусств России, режиссер Рудольф Фурманов. Причиной смерти стал отрыв тромба на фоне осложнений после коронавирусной инфекции.
Принц Филипп, герцог Эдинбургский
Весной этого года весь мир потрясла печальная новость из Великобритании. 9 апреля в возрасте 99 лет умер муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп. Филипп и Елизавета были женаты 73 года, у них четверо детей. В связи со смертью принца в стране был объявлен восьмидневный траур.
Леонид Борткевич
13 апреля не стало известного белорусского музыканта, экс-солиста советской и белорусской группы «Песняры» Леонида Борткевича. Он скончался в Минске на 72-м году жизни от сахарного диабета. Борткевич был участником «золотого состава» «Песняров» и исполнителем их главных хитов: «Вероника», «Александрына», «Березовый сок», «Белоруссия» и других.
Олег Марусев
Российский актер, телеведущий, заслуженный артист России Олег Марусев умер 14 апреля в возрасте 76 лет. Последние несколько лет он боролся с онкологией. Он снимался в сериале «Графиня де Монсоро», фильмах «Медная бабушка», «Очарование зла» и других.
Кахи Кавсадзе
Грузинский актер Кахи Кавсадзе, сыгравший в фильме «Белое солнце пустыни», умер 27 апреля в Тбилиси на 86-м году жизни после продолжительной болезни, осложненной коронавирусом. В 1981 году ему присвоили звание народного артиста Грузинской ССР. За свою карьеру Кавсадзе снялся в таких фильмах, как «Покаяние», «Мелодии верийского квартала», «Древо желаний» и других.
Владимир Качан
7 мая ушел из жизни ведущий артист театра «Школа современной пьесы», советский и российский актер, музыкант, писатель и народный артист РФ Владимир Качан. Он умер от коронавируса в возрасте 73 лет. Владимир Качан сыграл в более чем 50 фильмах и сериалах, среди которых «Тайна Снежной королевы», «Диверсант», «Бедная Настя» и многие другие. Он также был одним из режиссеров авторского цикла своего друга Леонида Филатова «Чтобы помнили».
Егор Лигачев
Советский и российский политический и государственный деятель, бывший секретарь ЦК КПСС, почетный гражданин Томской области Егор Лигачев умер 7 мая на 101-м году жизни. С апреля 1985 года Лигачев был членом Политбюро, в 1985-1988 годах в качестве секретаря ЦК КПСС отвечал за вопросы идеологии, был одним из инициаторов и руководителей антиалкогольной кампании в СССР.
Татьяна Проценко
19 мая в возрасте 53 лет скончалась журналистка и актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино». Последние три года актриса боролась с онкологией.
Нина Шацкая
Заслуженная артистка России Нина Шацкая скончалась 23 мая на 82-м году жизни в результате продолжительной болезни. В фильмографии Нины Шацкой более 27 работ в 26 проектах. Среди которых «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и «Визит к Минотавру».
Виктор Балашов
Легенда отечественного телевидения, знаменитый диктор и народный артист РФ Виктор Балашов умер 23 июня на 97-м году жизни. Именно Балашов 12 апреля 1961 года сообщил о полете в космос Юрия Гагарина. Он вел главную информационную программу страны «Время», телепередачи «Победители», «Клуб фронтовых друзей» и «Огоньки», а также играл в кино и дублировал документальные и художественные фильмы.
Георгий Мамиконов
Заслуженный артист России, основатель и руководитель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов умер 28 июня в Москве в возрасте 76 лет от последствий коронавируса. С 1971 года работал в «Москонцерте», в 1973-1978 годах выступал в ВИА «Верные друзья». В 1985 году Мамиконов создал группу «Сюрприз», в 1988 году переименованную в шоу-группу «Доктор Ватсон». До последних дней был бессменным руководителем, организатором и солистом коллектива.
Николай Сличенко
2 июля в Москве на 87-м году жизни скончался народный артист СССР, лауреат госпремии СССР и художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко. Последние годы жизни у него были проблемы со здоровьем. Помимо нескольких десятков ролей в театре, Сличенко получил известность как актер кино. В 1967 году он снялся в фильме «Свадьба в Малиновке» в роли красного конника Петри Бессарабца.
Владимир Меньшов
6 июля на 82-м году жизни ушел из жизни выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер и член правления «Мосфильма» Владимир Меньшов. Он скончался в Москве от последствий коронавирусной инфекции. Наиболее известные режиссерские работы Меньшова: «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. В 1981 году получил премию «Оскар» за картину «Москва слезам не верит» как лучший фильм на иностранном языке.
Александр Стефанович
13 июля на 77-м году жизни скончался режиссер, актер и сценарист, бывший муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович. Причиной смерти стало обширное поражение легких из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Он написал более 70 сценариев. В соавторстве с Сергеем Михалковым создал фильмы «Пена» и «Дорогой мальчик». Также снял такие ленты, как «Душа», «Начни сначала», «Кураж». Занимал должности вице-президента московского отделения Творческого союза художников России, секретаря московской организации Союза кинематографистов России.
Петр Мамонов
Легендарный артист, музыкант и основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов скончался 15 июля на 71-м году жизни. Петр Мамонов заразился коронавирусом и провел в больнице 15 дней, где и умер, не выходят из медикаментозной комы. До этого у артиста были серьезные проблемы с сердцем. На счету у Мамонова два десятка художественных фильмов, множество музыкальных альбомов и десяток успешных спектаклей.
Герд Мюллер
Один из величайших бомбардиров мирового футбола, чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ Герд Мюллер скончался 15 августа в возрасте 75 лет. Последние шесть лет он боролся с болезнью Альцгеймера. За свою карьеру Мюллер забил 365 голов в 427 матчах Бундеслиги за мюнхенскую «Баварию». Фанаты и другие игроки звали его «Бомбардиром нации».
Чарли Уоттс
24 августа на 81-м году жизни умер ударник британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс. Сообщалось, что он мирно скончался в лондонской больнице в окружении своей семьи. Причину смерти не назвали. Чарли Уоттс присоединился к The Rolling Stones в 1963 году. Музыкальные журналы Classic Rock и Rolling Stone включали его в число лучших барабанщиков мира.
Жан-Поль Бельмондо
Легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо умер в своем доме в Париже 6 сентября в возрасте 88 лет. Он был одним из самых узнаваемых актеров Европы, а в его биографии значатся около сотни картин, среди которых: «На последнем дыхании», «Женщина есть женщина», «Доктор Пополь», «Отверженные», «Профессионал» и многие другие.
Бэла Руденко
13 октября в возрасте 88 лет после продолжительной болезни из жизни ушла советская оперная певица, народная артистка СССР Бэла Руденко. Она была солисткой оперной труппы Государственного академического Большого театра в Москве, выступала во многих странах мира, а после завершения концертной карьеры в 1992 году возглавила Фонд развития Большого театра и была художественным руководителем оперной труппы Большого театра. До 2017 года Бэла Руденко преподавала в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.
Виктор Евграфов
Звезда советского кино, 73-летний Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» скончался 20 октября из-за проблем с сердечно-сосудистой системой на фоне перенесенного коронавируса. В кинокарьере Виктора Евграфова более 30 ролей в качестве не только актера, но и каскадера.
Александр Рогожкин
23 октября в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни скончался режиссер, народный артист России Александр Рогожкин. Ему было 72 года. Александр Рогожкин был наиболее известен как автор серии фильмов «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период», ставших культовыми.
Игорь Кириллов
Советский и российский ведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР и обладатель одного из самых узнаваемых голосов Игорь Кириллов скончался в Москве 30 октября на 90-м году. Более 20 лет Кириллов был диктором программы «Время», а также вел программы «Новости» и «Голубой огонек».
Виктор Коклюшкин
Писатель-сатирик, эстрадный драматург Виктор Коклюшкин умер 12 ноября в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. За весь период творческой биографии он написал более десяти книг. Писатель создал тексты к четырем полноценным сольным концертам. Монологи сатирика исполняли Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова и многие другие.
Игорь Савочкин
17 ноября в возрасте 58 лет умер российский актер театра и кино Игорь Савочкин. Он работал в Театре на Покровке, а также в компании Тимура Бекмамбетова «Базелевс». Среди наиболее известных фильмов с участием актера: «Ночной дозор», «Кука», «Любовь под прикрытием» и «Левиафан». Он также появлялся в сериалах «Эпидемия», «Домашний арест» и «Метод».
Валерий Гаркалин
Народный артист России Валерий Гаркалин скончался 20 ноября в возрасте 67 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. На его счету запоминающиеся роли в таких фильмах, как «Ширли-мырли», «Катала», «Ландыш серебристый», «Белые одежды», а также в сериалах «Моя прекрасная няня», «Гуманоиды в Королеве» и других.
Нина Русланова
21 ноября на 76-м году жизни от коронавируса умерла знаменитая советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Нина Русланова. На счету актрисы около 150 кинофильмов, среди которых «Тени исчезают в полдень», «Мой друг Иван Лапшин», «Кин-дза-дза!», «Завтра была война», «Собачье сердце» и другие.
Александр Градский
Народный артист РФ, певец, автор песен, композитор и наставник в телешоу «Голос» Александр Градский ушел из жизни 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной его смерти стал инфаркт головного мозга.
Его дискография насчитывает более четырех десятков альбомов. Градский также является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов, среди которых «Легенда о старом маяке», «Следствие ведут Знатоки», «Узник замка Иф» и другие.
Владимир Наумов
Народный артист СССР, известный российский кинематографист, снявший легендарные фильмы «Бег» и «Тегеран-43», Владимир Наумов скончался 29 ноября в Москве на 94-м году жизни. Он был известен благодаря своим фильмам «Старая крепость», «Павел Корчагин», «Как закалялась сталь», «Ветер», «Десять лет без права переписки», «Часы без стрелок» и др. Несколько раз Наумов играл в кино. Являлся членом Союза кинематографистов РФ и Европейской киноакадемии.
Нина Ургант
Народная артистка РСФСР, советская и российская актриса Нина Ургант умерла 3 декабря в возрасте 92 лет. Она была одной из самых популярных актрис российского театра и кино и лауреатом многочисленных премий и фестивалей. В кино она запомнилась ролями Люси в фильме «Я родом из детства», Анны Михайловны в фильме «Сыновья уходят в бой», медсестры Раи из фильма «Белорусский вокзал». Свою последнюю роль в кино она сыграла в 2008 году в картине Алексея Козлова «Азиат».
Марк Рудинштейн
5 декабря в возрасте 75 лет из-за проблем с сердцем умер продюсер Марк Рудинштейн. Он известен как создатель фестиваля «Кинотавр», продюсер и актер. Среди работ с его участием: мелодрама «Приходи на меня посмотреть», детектив «Завтра будет завтра», драма «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», мелодрама «Московская сага» и другие.
Сергей Соловьев
13 декабря в возрасте 77 лет умер народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и педагог Сергей Соловьев. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность. Сергей Соловьев снял такие картины, как «Сто дней после детства», «Мелодии белой ночи», «Спасатель», «Асса» и «Асса-2», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Анна Каренина» и др.