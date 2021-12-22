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11:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Отбывающий срок Михаил Ефремов задолжал налоговой службе

Актер Михаил Ефремов, отбывающий сейчас срок в колонии, недоплатил 118 тысяч рублей налогов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник: РИА "Новости"

Недоимка накопилась за 2021 год. До смертельного ДТП в Москве артист получал до 200 тысяч рублей за один выход на сцену, также ему платили за репетиции. С театром «Современник» у Ефремова были контракты на общую сумму в 32 миллиона рублей.

Доходы перечислялись актеру на его счет как индивидуальному предпринимателю, а затем он сам платил с них налоги. Однако после суда, который приговорил актера к 7,5 годам за гибель человека в аварии, Ефремов перестал платить Федеральной налоговой службе. В ведомстве подсчитали его долг.

Но сейчас для артиста 118 тысяч — неподъемная сумма. Он в качестве швеи в колонии зарабатывает около пяти тысяч рублей в месяц.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Актер находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, ее водитель Сергей Захаров скончался в больнице.

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