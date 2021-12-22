15:16 (мск), источник: Playboy
Сколько дней отдыхают на Новый год в разных странах мира
Нам, конечно, повезло. Но и не только нам.
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Так уж исторически сложилось, что первые 9−10 дней нового года россияне обычно отдыхают — вполне официально. Однако столь большое значение Новому году придают отнюдь не во всех странах. Давай разберемся, сколько дней в новогодние каникулы обычно отдыхают люди в других государствах.
Итак, большая часть стран в современном мире отмечает Новый год по григорианскому календарю, поэтому практически везде — без исключений! — 1 января считается праздничным днем.
Однако, например, в Китае встречают новый год по китайскому календарю, поэтому день Нового года каждый раз меняется, но всегда выпадает на промежуток между 21 января и 21 февраля. Китайцы отдыхают непосредственно в день праздника и еще двое суток после него. Во многих странах мира выходными днями считаются Рождество и непосредственно Новый год.
Например, в США гражданам дают отдохнуть
В Италии и Испании отдых длится еще больше — с Рождества и вплоть до 6 января. Доминиканская республика тоже дает своим гражданам немало времени на отдых — жители этой страны не выходят на работу с 1 по 6 января. Но есть на планете и такие страны, где Новый год отмечается в совершенно другое время.
В Индии, к примеру, встречают Новый год вообще несколько раз — там есть праздник Гуди-падва, связанный с наступлением нового года, который отмечают в марте, а есть и Бенгальский Новый год — Холи — который празднуют в марте в полнолуние. Эфиопский новый год под названием Энкутаташ празднуется в сентябре — когда заканчивается сезон дождей. А еврейский Новый год — Рош ха-Шана — отмечается в плавающую дату в сентябре или октябре.